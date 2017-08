Ferrari anuncia renovação de contrato de Kimi Räikkönen para temporada 2018

Räikkönen é o último piloto campeão mundial pela Ferrari, em 2007 (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

A Ferrari anunciou que Kimi Räikkönen segue como piloto titular da equipe para 2018. Nesta terça-feira (22), a Scuderia confirmou a renovação de contrato do piloto finlandês por mais um ano. Será a 16ª temporada de Räikkönen na F1, a oitava na Ferrari, em duas passagens – entre 2007 e 2009 e de 2014 até hoje.

O anúncio foi feito com um breve comunicado no site oficial do time: “A Scuderia Ferrari anuncia que renovou seu acordo técnico e de corridas com Kimi Räikkönen. O piloto finlandês, portanto, irá correr para a equipe de Maranello no campeonato mundial de 2018 da Fórmula 1”.

Com isso, a Ferrari deve manter sua dupla para o ano de 2018. Assim como Räikkönen, o alemão Sebastian Vettel também tem contrato até o fim da atual temporada. Porém, ao que tudo indica, o atual líder do campeonato deve renovar e permanecer por mais tempo em Maranello.

O anúncio encerra todas as especulações sobre o futuro de Räikkönen. O finlandês, que foi o último piloto campeão mundial pela Ferrari, em 2007, apresentou um desempenho melhor esse ano em relação às últimas temporadas, mas ainda assim era alvo de críticas. O presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, chegou a fazer isso publicamente antes do GP da Áustria, em julho.

“Acho que Kimi tem de mostrar um nível maior de comprometimento. Tem dias em que acho que ele é um pouco preguiçoso, mas vamos ver. Vou falar com ele hoje. Vamos ver o que acontece”, disse Marchionne na época.

O piloto do #7 é o terceiro com mais corridas na história da Scuderia, com 122, atrás apenas de Felipe Massa (139) e Michael Schumacher (180). Pela equipe italiana, somando as duas passagens, são nove vitórias, 37 pódios e seis pole-positions. Porém, sua última vitória com a equipe foi ainda na primeira passagem, no GP da Bélgica de 2009.

Em 2017, Räikkönen é o quinto colocado, com 116 pontos, marcando quatro pódios (2º em Mônaco e na Hungria, e 3º na Rússia e na Grã-Bretanha) e uma pole (Mônaco) em 11 corridas.