McLaren confirma permanência de Stoffel Vandoorne como piloto titular para 2018

Vandoorne é um dos novatos da F1 em 2017 (Foto: Action Plus/Octane/Getty Images)

A McLaren confirmou nesta quarta-feira (23) uma notícia já esperada: Stoffel Vandoorne segue como piloto titular da equipe para 2018. O belga, que estreou na Fórmula 1 nesta temporada, já havia assinado um contrato de longa duração assim que chegou na escuderia de Woking, e o anúncio desta quarta foi apenas uma mera formalidade.

Vandoorne já havia feito uma corrida pela McLaren em 2016, o GP do Bahrein, quando era piloto de testes e substituiu o lesionado espanhol Fernando Alonso. Em 2017, com a aposentadoria do inglês Jenson Button, o então campeão da GP2 (hoje Fórmula 2, principal categoria de acesso à F1) assumiu o posto tendo justamente Alonso como companheiro.

Vandoorne mostrou-se feliz pelo anúncio e agradeceu a todos do grupo McLaren, e de forma específica a alguns nomes: o diretor de corridas Eric Boullier, o diretor executivo Zak Brown, o diretor de operações Jonathan Neale, seu companheiro Alonso, o presidente Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa e o dono de 25% do grupo, Mansour Ojjeh.

“Estou orgulhoso pelo time ter anunciado formalmente que continuarei correndo para eles esse ano, pois serei capaz de chegar na segunda metade da minha temporada de novato com foco total no meu trabalho: tirar tudo o que posso do meu carro, dos meus engenheiros e de tudo e todos em minha volta. Aprendi muito na primeira metade da minha primeira temporada na Fórmula 1 – dos meus engenheiros aos mecânicos, de Eric (Boullier), Zak (Brown) e Jonathan (Neale), além de Fernando (Alonso), que é um brilhante piloto e um excelente companheiro. Por último, mas não menos importante, quero agradeceu aos parceiros e fãs da McLaren pela lealdade e entusiasmo, e aos Sheikh Mohhamed e o Mansour (Ojjeh) por continuarem colocando fé em mim”, disse o belga.

Vandoorne pontuou pela primeira vez em 2017 na última corrida, o GP da Hungria (Foto: Peter J. Fox/Getty Images)

O diretor de corridas da McLaren, Eric Boullier, confirmou que o plano da equipe era manter Vandoorne por muitos anos, e que o piloto do #2 tem aprendido muito em sua primeira temporada, especialmente por estar ao lado de Fernando Alonso (que para o dirigente, é o melhor piloto do atual grid).

“Quando anunciamos no fim de 2016 que Stoffel seria um piloto da McLaren-Honda em 2018, indicamos que o plano era que ele corresse para nós por alguns anos. Isso não mudou, e estou muito feliz em confirmar que ele continuará conosco na próxima temporada. Como todos os novatos, ele teve que aprender muito na primeira metade de sua primeira temporada na Fórmula 1, mas temos muita confiança, e ele está melhorando o tempo todo. O seu companheiro é um adversário difícil – ele é indiscutivelmente o melhor piloto da categoria na atualidade – mas o talento robusto e a ambição de Stoffel nos fazem ter certeza de que ele terá grande sucesso conosco no futuro”, afirmou Boullier.

Complementando as declarações de Boullier, Zak Brown mostrou-se ainda mais otimista, afirmando que quando a McLaren tiver um carro suficientemente rápido para vencer, Vandoorne estará no lugar certo para vencer uma corrida. O diretor executivo da equipe classificou o belga como extremamente talentoso e um futuro campeão do mundo.

“Ecoando as palavras de Eric, gostaria de adicionar que eu considero Stoffel um super talento – um futuro campeão do mundo, na verdade – e por isso eu sempre afirmei que ele deveria correr para nós por muitos anos. Antes que qualquer um me pergunte algo sobre a duração do contrato, não quero chegar nesses detalhes confidenciais, mas quando contratamos Stoffel, entendemos que ele correria para nós por um número significativo de anos, e essa continua sendo nossa intenção. Todos sabemos do seu potencial, e quando tivermos um pacote rápido o suficiente para vencer corridas de novo, e vamos, Stoffel estará no lugar certo para marcar sua primeira vitória na Fórmula 1”, declarou Brown.

Na atual temporada, sofrendo com os problemas de confiabilidade e desempenho da McLaren-Honda, Vandoorne marcou seu primeiro (e até agora único) ponto na última corrida, o GP da Hungria, em julho, e é o 18º no campeonato. O anúncio foi feito justamente na semana de sua corrida da casa, o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, no próximo dia 27 de agosto.