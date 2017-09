Renault confirma acerto com Carlos Sainz para temporada 2018

O piloto do #55 terá sua primeira chance em uma equipe de fábrica (Foto: Peter Fox/Getty Images)

Uma notícia importante para o mercado de pilotos da Fórmula 1 foi confirmada nesta sexta-feira (15). A Renault confirmou via site oficial a contratação de Carlos Sainz por uma temporada. O acordo é como um “empréstimo”: o piloto, que estava na Toro Rosso, equipe irmã da Red Bull, foi cedido por esta última (de onde veio de sua academia de jovens pilotos) para a escuderia francesa em 2018.

A informação confirma os rumores anteriores de que Sainz estaria vinculado à Renault. O espanhol do #55 irá substituir o inglês Jolyon Palmer, que chegou à F1 pela equipe em 2016, mas em duas temporadas teve um desempenho bem abaixo do esperado e tem sua permanência na F1 extremamente incerta.

Sainz expressou sua felicidade com a ida para a nova equipe. “Estou muito feliz em me juntar à Renault. Ser um piloto de Fórmula 1 por uma equipe de fábrica é uma honra e espero recompensar a fé da Renault em mim com minha melhor performance na pista. A trajetória da Renault é excitante e estou orgulhoso de me juntar a eles em um momento importante de sua história”, disse o espanhol.

“Estou ansioso para trabalhar com todos em Enstone e Viry e correr ao lado de Nico Hülkenberg. Trabalhei de perto com a Renault na F1 e previamente na minha carreira, então sei da motivação e capacidade deles. Esse é o começo de um novo capítulo muito emocionante em minha carreira. Gostaria de agradecer à Red Bull pela confiança e por me deixarem pegar essa oportunidade. Por último mas não menos importante, quero agradecer especialmente a todos que trabalham na Toro Rosso. Eles são uma fantástica equipe de profissionais e eu lhes desejo o melhor para o futuro”, acrescentou.

Sainz vai para a Renault após três temporadas na Toro Rosso (Foto: Clive Rose/Getty Images)

O diretor-geral da Renault, Cyril Abiteboul, elogiou a sua futura dupla de pilotos (Sainz e o alemão Nico Hülkenberg, que permanece para sua segunda temporada na escuderia), agradeceu ao consultor da Red Bull, Helmut Marko, por ceder Sainz à equipe, e desejou sorte a Jolyon Palmer - que está deixando o time - em seu futuro na carreira.

“Sainz é um piloto muito promissor que esteve em nosso radar por um tempo. Sentimos que Nico e Carlos irão complementar um ao outro dentro e fora da pista, e essa combinação deve nos ajudar a evoluir no grid. Gostaria de agradecer a Helmut Marko por emprestar Carlos a nós nesse período. Também devemos agradecer ao Jolyon Palmer pelo seu trabalho duro com a equipe e seus esforços nas duas últimas temporadas. Ele é um piloto dedicado e desejamos-lhe o melhor nos próximos passos da carreira”, disse Abiteboul.

Por fim, o próprio Helmut Marko falou sobre a ida do piloto de sua equipe à montadora francesa. “Estamos felizes em chegar a um acordo por Carlos para pilotar pela Renault em 2018. Ele é um tremendo talento e irá se beneficiar ao trabalhar em uma equipe de fábrica e ao lado de um piloto muito experiente. Isso irá lhe dar um diferente desafio e estaremos acompanhando seu progresso enquanto ele segue como parte da família Red Bull. Será um desenvolvimento muito bom para Carlos e para a Renault, e irá nos permitir trazer um novo talento para a Fórmula 1”, afirmou.

Carlos Sainz Jr tem 23 anos e é filho de Carlos Sainz, bicampeão mundial de rally. Ele venceu a Fórmula Renault 3.5 em 2014 e subiu para a F1 no ano seguinte pela Toro Rosso. Em 53 corridas, todas pela equipe italiana, marcou 100 pontos e teve como melhor resultado o sexto lugar (por quatro vezes).