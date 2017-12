Gianluca Petecof é anunciado como integrante da Academia de Pilotos da Ferrari

(Foto: Divulgação)

Um dos principais nomes da nova geração do automobilismo brasileiro, Gianluca Petecof deu um importante passo em sua carreira internacional. Representante da Academia Shell Racing há três temporadas, o paulista de 15 anos foi anunciado nesta terça-feira (5) como integrante do Programa de Pilotos da Ferrari, o Ferrari Driver Academy (FDA). Em 2018, Petecof vai fazer a transição do kart para os monopostos, disputando os campeonatos de Formula 4 na Itália e Alemanha, por equipe a ser anunciada em breve.



Após ser um dos destaques no Campeonato Mundial de Kart, em setembro, sendo um dos mais jovens na categoria principal, Gianluca foi convidado para participar de testes pela escuderia italiana em Maranello junto com outros pilotos. E, pelo seu desempenho, o brasileiro foi escolhido para integrar o Programa de Pilotos da Ferrari.



Multicampeão no kartismo nacional, com títulos de Campeão Brasileiro e Campeão da Copa Brasil, entre outros, Petecof também triunfou no kart norte-americano. Nos últimos dois anos, competiu na Europa, tendo conquistado o 5º lugar no Mundial de Kart na categoria OK Junior em 2015, no Bahrein, e o 6º lugar na categoria principal, a OK, neste ano, na Inglaterra, entre mais de 90 pilotos, com a tradicional equipe Tony Kart.



A Ferrari Driver Academy conta com pilotos de renome internacional, como Charles Leclerc - atual campeão da Formula 2, que correrá na F1 pela Sauber em 2018 -, além de representantes na GP3, Formula 3 Europeia e Formula 4 Italiana e Alemã.

“Estou muito feliz em confirmar minha entrada na Academia de Pilotos da Ferrari, que é um programa de uma das marcas mais tradicionais e vitoriosas do automobilismo. Fiz alguns testes, em que participaram pilotos de várias nacionalidades, e pelo meu desempenho, por tudo que fiz até aqui considerando a minha idade, é a melhor oportunidade. Estar na Academia Shell Racing também foi fundamental, eles me apoiaram e cresceram comigo até hoje, agradeço muito o suporte deles, e estou ansioso para o ano que vem. Será uma temporada de muito trabalho e aprendizado”. Comentou.



O piloto segue em testes na Europa e vai disputar as 500 Milhas de Kart da Granja Viana com a equipe da Academia Shell Racing no próximo dia 16 de dezembro.