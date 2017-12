Liberty Media adota novo posicionamento com promotores de GP

(Foto: F1)

Desde que assumiu o controle da F1, a Liberty Media vem tentando atualizar a categoria com ações que a façam ser mais atraente para equipes e pilotos. O trabalho é difícil. Um dos desafios é o trato com os promotores, que organizam e viabilizam os grandes prêmios ao redor do mundo.

A nova F1 é controlada por Chase Carey, Sean Bratcher e Ross Brawn, a equipe também conta com uma diretoria focada exclusivamente em viabilizar um melhor trabalho com os promotores. "Não é para o bem ou para o mal, é só que com Bernie era sempre que algo precisava ser decidido, você iria para Bernie e resolveria com Bernie", disse Rahimov em entrevista ao site Racer. "Agora, algumas coisas podem ser consertadas muito mais fáceis, para que possamos corrigi-las com o nível de gerenciamento intermediário de Fórmula 1 - algumas coisas tornam-se mais difíceis, algumas coisas se tornam mais fáceis."

"Não é uma mudança maciça em geral..., foi bom e agora é bom. Isso funciona. O que é que funciona e podemos ajustar a nossas idéias. Eles estão nos ouvindo, Estou ouvindo-os. É uma boa colaboração. "

Nos tempos de Bernie, a F1 acabou migrando para circuitos sem expressão ou identidade, Rahimov espera mudar isso. "É claro que é crucial se destacar, especialmente com as novas corridas porque as pessoas sabem o que esperar dos antigos - eles conhecem o circuito, os pilotos conhecem o circuito", disse ele. "Mas com as novas corridas, este é o território desconhecido, você pode ver o inesperado, você pode ver os novos circuitos, são um grande negócio.”

"No lado bom, a Liberty permite algo diferente ao longo do fim de semana da corrida, então agora cabe à criatividade dos promotores garantir que eles possam se destacar, o que é bom. Então, é basicamente dar mais liberdade aos promotores para improvisar e trazer algo novo para a corrida ".