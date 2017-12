Bratches: "Liberty não vai se precipitar sobre alterações na Fórmula 1"

Google Plus

Por enquanto emoção só na largada. (Foto: F1)

As mudanças tão almejadas para os fãs e equipes, e que renderam grandes críticas ao antigo proprietário da F1, Bernie Ecclestone, podem demorar a serem implantadas na categoria. Em entrevista ao site Racer, Sean Bratches um dos diretores da Liberty Media, empresa que adquiriu a F1, garante que terá cautela quando as novidades na corridas.

Bratches que é diretor-gerente de operações comerciais da Liberty, garante que existe progresso nas áreas em que a Liberty “mexeu” na categoria. Mesmo assim deixa claro que não vai anunciar nem implementar mudanças de forma prematura.

"Acho que se você olhar para este ano, conseguimos um montante significativo em termos de construção de uma organização nova", disse Bratches. "Esta é uma jornada e não um destino. Temos grandes aspirações para este esporte. Não é algo que você pode simplesmente fazer uma mudança e as coisas acontecem, as coisas precisam ser investidas e nutridas e trazidas para o mercado, e eu acho que você vai continuar a ver um caso de anúncios, de mudanças, a ampliação de pontos de contato de fãs em termos de como estamos indo."

"No lado comercial, vamos lançar, pela primeira vez, uma plataforma web responsiva, capacidades sociais, um serviço OTT ao vivo e não-vivo. Nós estávamos em Abu Dhabi coroando o primeiro campeão dos eSports de Fórmula 1. Por sinal, é a primeira vez que Toro Rosso ganhou um campeonato!"

"Há mais por vir e estamos trabalhando nesses planos, mas não vamos nos sentar aqui e numerar o que todas as nossas visões para o esporte. Estamos trabalhando duro e quando temos algo a anunciar, vamos informar, mas posso assegurar-te que vamos ter grandes novidades ".

De acordo com o site Racer, a Liberty apresentou as equipes um documento com os futuros planos da categoria.