Renault luta contra fragilidade dos seus motores

(Foto: Renault.com)

Com três vitórias na temporada 2017 da Fórmula 1, a Renault não possui grandes motivos para comemorar. Os trunfos vieram atrás da Red Bull, mesmo com três equipes utilizando seus propulsores, a montadora francesa esperava mais.

Em comparação com seus pares a Renault recebeu 300 penalidades, relacionadas ao motor. Por conta desta falta de confiabilidade, o diretor da Red Bull, Christian Horner declarou que a temporada 2017, “foi a pior em uma década”.

A Toro Rosso também esboçou publicamente seu descontentamento. Em um comunicado após o GP do Brasil, o time italiano reclama da falta de peças: “Nada foi alterado nesta durante a temporada de 2017, além de melhorias de refrigeração no meio do ano.”

"Uma das principais razões para as questões que estamos levantando é a falta de novas unidades de energia disponíveis”.

"No caso de Toro Rosso, a equipe está constantemente a mudar partes de um PU para outro durante o fim de semana e, em muitas ocasiões, é forçado a reutilizar peças com especificações antigas”.

"A última corrida no México viu apenas dois carros com motores Renault terminaram a corrida, destacando a fraca confiabilidade".

Cyril Abiteboul, chefe da Renault na categoria, pediu desculpas pelo recorde negativo, e reafirmou que a Renault deve de ser “muito agressiva” para evitar que Ferrari e Mercedes aumentassem a lacuna de desempenho.

"Claramente, o nosso problema em 2017 foi a confiabilidade, que custou muito - para nossa equipe, mas também para nossas equipes de clientes, pelo que sinto peço desculpas", disse Abiteboul à Motorsport.com.

"Mas tivemos que ser muito agressivos para criar a plataforma para duelar com os outros fabricantes”.

"Foi uma combinação de um motor completamente novo e, portanto, a falta de quilometragem durante o inverno - descobrimos alguns dos problemas no teste de inverno, e também alguns deles no início da temporada, que foi muito atrasada para nós reagirmos e implementar melhorias”.

"Mais tarde na temporada, arriscamos ao alterar os modos de desempenho, que tiveram algum impacto também na confiabilidade, e também tivemos a questão de que havia alguma medida de resfriamento para respeitarmos, o que algumas equipes se esforçaram para seguir".

Abiteboul afirma que a Toro Rosso sofreu mais falhas na segunda metade da temporada, porque não conseguiu resolver os problemas de resfriamento dos seus motores, enquanto RBR e a própria Renault, encontraram meios para isso.

"Encontramos novas formas de operar o motor com mais desempenho, o que criou o primeiro lote de problemas", acrescentou Abiteboul.

"Com mais quilometragem, começamos a ter problemas de confiabilidade relacionados apenas à vida das peças”.

"Nós tentamos gerenciar isso reduzindo a temperatura operacional, que alguns times conseguiram fazer, mas outros não".