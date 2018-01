Michelin acredita que Fórmula E e WEC são mais desafiadores do que Fórmula 1

(Foto: Divulgação)

Fornecedora de pneus para o Mundial de Endurance e Fórmula E, a Michelin acredita que as duas séries são mais desafiadoras do que a Fórmula 1. Com um contrato de exclusividade com a fórmula de carros elétricos para a próxima década, a Michelin aposta na inovação.

Já no Mundial de Endurance o fabricante introduziu, em 2012 um pneu intermediário liso na categoria. Para o diretor de automobilismo da Michellin, Pascal Couasnon, as duas categorias suprem as necessidades do fabricante, já que são as duas seires que mais investem em tecnologia atualmente. “É algo que precisamos discutir com os organizadores”, disse ele à Motorsport.com. “Como líder, adoramos arriscar e é isso que queremos continuar”.

“Estamos falando de pneus de 18 polegadas com a Fórmula 1 há muitos anos, penso desde 2010, e não conseguimos convencer as partes a assumir esse risco”.

“Alguns desses conceitos, no WEC que introduzem pneus que funcionam na chuva, eram bastante loucos, mas funcionam. É o que amamos “.

Couasnon disse que a preferência pela FE, que utiliza um pneu durante toda a corrida, prega uma mensagem de sustentabilidade e relevância nos carros de produção em série.

“Talvez possamos tentar introduzir esse conceito em outras séries”, disse ele. “Por que não? Você precisa encontrar outras partes para assumir os riscos”.

“Isso foi perfeito, apresentar o primeiro pneu de 18 polegadas em um monoposto e testando algo que era desconhecido. Trabalhamos bem e queremos continuar “.

Na última temporada da FE, a Michelin lançou uma versão atualizado dos compostos utilizado. Ele é 5 quilos mais leve, além de reduzir a resistência ao rolamento.

"A sinergia entre FE e a Michelin foi perfeita". Para o dirigente as duas empresas compactuam do mesmo espírito.