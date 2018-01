Buscando mais emoção, Liberty quer Nurburgring no calendário da F1 em 2019

(Foto: Divulgação)

O grupo Liberty que controla a Fórmula 1, vem mantendo conversas com a direção do circuito de Nurburgring e promotores, para que a pista volte ao calendário da categoria em 2019. Ausente desde 2013, após sucessivas crises financeiras, o circuito foi vendido e pode voltar ao calendário. Nurburgring é palco de diversas categorias competitivas, como o Mundial de Endurance e DTM.

Um dos desafios dos novos donos da F1, é resgatar a emoção da categoria, que por vários anos acabou optando por circuitos fora da europa, com traçados repetitivos e sem atrativos para os pilotos. O diretor do circuito, Mirco Markfort se reuniu com o CEO dF1, Chase Carey durante a etapa de Abu Dhabi. "Realmente gostaríamos de ter a Fórmula 1 de volta em Nurburgring", disse. "Isso só será possível se considerarmos condições econômicas viáveis. Podemos confirmar que houve conversas com os proprietários da Fórmula 1.”

Foram 40 grandes prêmios disputados no circuito, desde 1951.