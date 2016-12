Thiago Silva: superação dentro e fora de campo

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Quem vê um dos melhores zagueiros do mundo hoje, não imagina o que ele passou para chegar até aqui. Capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, Thiago Silva teve que enfrentar obstáculos inimagináveis.

Barcelona, Fluminense, Milan, PSG... hoje em dia, todos querem o zagueiro de 32 anos. Mas, o início de sua carreira, não foi tão fácil quanto se imagina. Rejeitado em peneiras de diversos clubes – como Flamengo, Botafogo, Madureira, Olaria e até mesmo Fluminense –, Thiago começou jogando no meio de campo, até que, aos 15 anos, chegou a posição de zagueiro, no Barcelona do Rio de Janeiro.

Depois de algumas tentativas, o zagueiro passou na peneira do Fluminense e teve sua primeira oportunidade em Xerém. Mas, mais obstáculos estavam a sua frente. Não era fácil para o jogador ir aos treinos, com aula na parte da manhã, era necessário pegar três conduções para chegar em Xerém, local das atividades do Fluminense. Thiago ficou no Tricolor até os juniores, mas sua estreia como profissional foi pelo Juventude, onde se destacou no Campeonato Brasileiro de 2004 e chamou a atenção do Porto, de Portugal.

Com um contrato de cinco anos em Portugal, Thiago Silva foi pouco aproveitado, teve dificuldades com o frio e problemas respiratórios, fez diversos exames e nada foi constatado. Em 2005 o zagueiro foi vendido ao Dínamo de Moscou, para ganhar o dobro do salário, mas foi aí que o pesadelo começou. Devido ao frio intenso, Thiago teve a tuberculose.

Foram seis meses internado. Os dois primeiros o jogador precisou ficar isolado em um quarto frio de um hospital de Moscovo, para evitar problemas de contágio. Sem poder receber visitas, Thiago quase entrou em depressão. Sua única companhia era a tradutora, que levava algo para comer e informações médicas.

Thiago voltou ao Fluminense em 2006, a pedido do técnico Ivo Worttmann (Foto: Reprodução / Ag. Photocamera)

Na mesma época, Ivo Worttmann, ex-treinador de Thiago Silva no Juventude, foi contratado para treinar o Dínamo Moscou. Assim que chegou, o treinador conseguiu um especialista para tratar do zagueiro e o curou. Em 2006, Ivo voltou a ajudar o zagueiro, mas agora como treinador do Fluminense. O técnico pediu à diretoria a contratação de Thiago e foi ouvido. O cria de Xerém voltaria por empréstimo para o Tricolor, seu clube do coração.

A identificação com a torcida foi rápida. Thiago logo se destacou e virou ídolo. Em 2007, o zagueiro ajudou o Tricolor a ser campeão da Copa do Brasil, mostrando suas principais características: o chute forte da perna direita, os desarmes precisos, os dribles e a velocidade. Em 2008, o jogador marcou contra o Boca Juniors, em La Bombonera, e o jogo terminou em 2 a 2. Thiago foi peça importante no vice-campeonato da Copa Libertadores da América.

Em meados de 2008, Thiago foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Dunga o convocou para dois jogos pelas Eliminatórias. Dois meses depois, o zagueiro foi convocado para participar das Olimpíadas, porém, se contundiu na preparação e acabou atuando em apenas dois jogos. Pouco depois, passou a ser convocado constantemente para os amistosos do ano. Em novembro, Thiago recebeu um dos maiores prêmios de sua vida e da vida da esposa Isabelle, com quem é casado há mais de 10 anos: o primeiro filho, Isago, nasceu. E as boas novidades de 2008 não acabou por aí. Em dezembro, Thiago foi negociado com o Milan, da Itália.

Thiago Silva foi considerado, na Itália, um dos melhores zagueiros do mundo em 2011 (Foto: Reprodução / IG)

Sua estreia pelo clube milanês se deu em janeiro de 2009, em um amistoso contra o Hannover 96. Como o Milan já havia atingido o limite de jogadores sem passaporte na União Europeia, Thiago só foi integrado ao elenco para partidas oficiais em julho. Na Seleção, Thiago voltou a ser convocado por Dunga em novembro, para amistosos contra a Inglaterra e contra Omã.

Thiago consolidou-se em 2011, quando foi considerado um dos melhores zagueiros do ano no mundo, desbancando Alessandro Nesta. Em abril de 2011, Isabelle deu luz a Iago, o segundo filho do casal. Em setembro do mesmo ano, na estreia do Milan na Liga dos Campeões da UEFA, Thiago marcou o gol de empate do time italiano, aos 47 minutos do segundo tempo, contra o Barcelona, em pleno Camp Nou. Em novembro, Thiago vestiu a faixa de capitão da Seleção Brasileira e do Milan.

Em junho de 2012, o PSG fez a maior oferta já feita no mundo por um zagueiro: 46 milhões de euros, recusada pelo Milan. Porém, um mês depois, Thiago Silva e Zlatan Ibrahimović foram vendidos para o clube francês. Em 2013, o zagueiro ajudou a seleção brasileira a ser campeã da Copa das Confederações FIFA, realizada no Brasil e, como capitão, levantou a taça.

Thiago ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato francês em seu primeiro ano (Foto: Thibault Camus)

Thiago Silva foi capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 e não esteve presente na semifinal contra a Alemanha, quando o Brasil sofreu um dos maiores vexames de sua história, goleado por 7 a 1. Thiago ficou marcado pelo choro antes da cobrança de pênaltis contra o Chile, nas oitavas de final da competição.

Considerado um dos melhores zagueiros do mundo e eleito para a seleção do ano da Fifa três anos seguidos (2014, 2015 e 2016), Thiago Silva ficou longe da seleção brasileira por um ano e meio. Dunga saiu, Tite assumiu. E com isso, Thiago voltou a ser convocado, mas como reserva de Marquinhos e Miranda.

Com uma passagem vitoriosa e cheia de títulos pelo PSG – 4 Campeonatos Francês, 2 Supercopa da França, 3 Copa da Liga Francesa, 2 Copa da França e 1 International Champions Cup – Thiago tem seu futuro como uma incógnita. O contrato com o PSG se encerra em junho de 2018 e, de acordo com o empresário do jogador Paulo Tonietto, por enquanto, o time francês ainda não demonstrou interesse em uma renovação. Em contrapartida, de acordo com Paulo, três ou quatro clubes grandes estão interessados em contratar o zagueiro e já procuraram o agente.