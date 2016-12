VAVEL Brasil celebra a terceira edição do 'Dia da reportagem'

Chega o Natal e a VAVEL Internacional dedica um dia inteiro para a serenidade na leitura, dá espaço para histórias bem contadas, tempo para profundidade além dos fatos, com base nos protagonistas do dia a dia, seja no presente ou no passado. Hoje, na VAVEL Brasil, reservamos este 24 de dezembro para o dom da escrita, para abertura do nosso mundo particular em forma de reportagem.

Na VAVEL.com, sempre buscamos dar um passo além do que é mera exigência. Não queremos contar como foram as partidas, queremos que você as viva; não queremos capturar dados, queremos entender e valorizá-los; não queremos trazer apenas palavras, queremos que você as escreva conosco.

"O escritor é o mundo trancado de um homem"

Por essa razão, a extensão. O maior inimigo dos textos de internet encontra espaço na VAVEL.com para buscar seu devido valor. Temos interesse na mente inquieta, no desejo insaciável de ir mais longe, no confronto de argumentos e na busca por qualidade sem ego, sensacionalismo ou demagogia.

Graças ao imediatismo do mundo atual, onde um grande feito passa despercebido em virtude da grande quantidade de noticias, a VAVEL.com faz uma pausa em seu noticiário e presta um dia inteiro de homenagens para os feitos, as proezas, e os conteúdos especiais que merecem ser degustados com maior atenção. Senhoras e senhores, bem-vindos ao 'Dia da Reportagem VAVEL'.

Interaja e escreva conosco

Futebol, basquete, tênis, vôlei, música, política, sociedade, literatura, cinema e muito mais. Todos têm seu devido espaço no 'Dia da Reportagem'. Em nome de toda a Redação VAVEL, oferecemos nosso tradicional e particular presente de Natal para nosso leitor.

Comente nas redes sociais suas sensações através da hashtag #DiaDaReportagemVAVEL e venha escrever conosco. Receberemos e leremos vossas menções em nossa conta oficial do twitter da VAVEL: @VAVEL_Brasil. Thinking Different!

Lista de reportagens

► Memórias, dor e trabalho: a visão por trás das lentes do acidente aéreo da Chapecoense

► Pelas vias da paixão: o torcedor-consumidor no mercado do futebol brasileiro

► Evolução tática no futebol: o planejamento e a execução das ideias de jogo ao longo dos anos

► Tristezas repetidas: o que liga a Chapecoense ao Manchester United e ao Torino

► O esporte na inclusão social: conheça o Projeto Bilu

► Eu e a Chapecoense: uma relação antiga e além dos gramados

► De Eusébio a Cristiano Ronaldo: os 50 anos entre campanhas históricas de Portugal

► Basquete brasileiro em 2016: polêmicas e incertezas cercam esporte em ano Olímpico

► O drama de Cleveland: a cidade que esperou 52 anos para comemorar outro título

► Por um mundo com mais Andressinhas e mais Marcos

► Hinchada do Racing: a paixão que fez renascer um clube

► Nova arquibancada carioca: a cultura Barra Brava no Rio de Janeiro

► Meia década de angústia: o retorno do Santo André à elite paulista

► O drama futebolístico da Seleção do Kosovo

► Jornalismo Esportivo na internet

► Não desista de seus sonhos. Nunca!

► Thiago Silva: superação dentro e fora de campo

► Borussia Mönchengladbach: a história de um gigante alemão

► O craque polêmico: Allen "The Answer" Iverson

► De Ferran Motorsports, a equipe brasileira na American Le Mans Series

► Palestina: como o futebol pode ser a esperança de um povo para o reconhecimento

► Uruguai: a história e o desenvolvimento do país dentro e fora dos gramados

► Das paixões escondidas às canchas do interior: as dificuldades de chegar aos 100 anos

► Várzea: ainda existe amor à camisa

► O gigante de Ennio Tardini

► Arenas x Estádios: modernidade ou tradição?

► Biblioteca VAVEL: conhecendo a grandeza da Lusa