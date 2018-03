LollaVAVEL: Lana Del Rey, Liam Gallagher, Wiz Khalifa e The Killers encerram a sétima edição do festival

Neste domingo (25) chegou ao fim o Lollapalooza 2018. O evento que ocorreu durantes os ultimos treês dias do final de semana no Autódromo de Interlagos contou com um público super animado e atrações que tornaram esse último dia inesquecível. Não tinha como terminar de forma melhor.

Em sua sétima edição, esse foi o maior Lollapalooza já realizado no Brasil. Este foi também o dia mais cheio dos três dias de evento, o que demonstrou a grande expectativa do público. As atrações, por sua vez, não decepcionaram nenhum pouco e houveram grandes e boas surpresas.

Logo abaixo você pode conferir um resumão que a VAVEL BRASIL preparou com tudo que rolou nos shows principais dessa noite:

LIAM GALLAGHER

Após o encerramento precoce de seu show no Lollapalooza Chile por conta de sinusite, Liam cancelou o show solo que faria em São Paulo dias antes de sua apresentação no Lollapalooza Brasil. A instabilidade do cantor deixou todos desconfiados e com expectativas baixas para o show dessa noite. No entanto, o público que aguardava Liam estava bem animado e logo no inicio do show foi possível ver a galera bastante agitada, cantando junto e apoiando o ex-Oasis.

Foto: Divulgação/Lollapalooza

A primeira música foi 'rock n' roll star' seguida por 'morning glory' e 'greedy soul'. Durante a apresentação os três telões mostravam o palco, liam e a banda. Nas redes sociais era possível ver diversos elogios a Liam que conduziu bem o show. Um dos momentos de destaque foi na canção 'Wonderwall', sucesso de Oasis e que fez a plateia enlouquecer e cantar bem alto. Além disso, era possível ver o público fazer um show lindo de luzes com seus celulares.

No meio do show, Liam Gallagher se desculpou pelo cancelamento do show solo. O fim foi com a música 'Live Forever', outra canção de Oasis, que também fez a galera cantar junto do início ao fim. No resumo, a apresentação foi bem acima das expectativas e Liam saiu agradecido.

LANA DEL REY

Uma legião de fãs aguardava Lana del Rey no Autódromo de Interlagos esta noite. Antes mesmo da cantora subir ao palco, muitos gritos e agitação eram perceptíveis na plateia. O show começou com projeções no telão e instrumental que aumentavam a ansiedade de quem a esperava. Lana entrou andando no palco muito sorridente e falando com o publico. A primeira musica foi '13 beaches' seguida por 'Cherry', ambas de seu novo album 'Lust for Life'. Desde o inicio, o público cantava alto e com muita empolgação (as vezes era até dificil escutar a própria Lana).



A apresentação foi completa. Com músicas de todos os seus albuns, Lana fez a felicidade de quem a assistia. Cantou músicas como: 'West Coast', 'Born To Die', 'National Anthem', 'Ride' e 'Lust for Life'. Em 'High by The Beach', Lana resolveu ir pro meio do público. Abraçou, beijou e cantou junto com seus fãs, mostrando como é simpática e acessível. Além disso, para quase todas as músicas, Lana tinha coreografia, o que é o grande diferencial de sua nova Era, já que no passado, os shows da cantora eram mais parados e calmos.

Foto: Divulgação/Lollapalooza

Lana del Rey ouviu da plateia em diversos momentos gritos de "Lana eu te amo" ou "We love you" e respondeu com um 'amo vocês muito, muito mais'. Del Rey surpreendeu todo mundo, inclusive sua banda, ao realizar pedidos dos fãs e tocar as músicas 'Serial Killer' e 'Get Free', música pela qual foi processada por plágio pelo Radiohead. O show foi finalizado com a icônica 'Summertime Sadness', novamente com um coro muito alto da plateia.

O show de Lana foi, com certeza, um dos melhores shows dessa sétima edição de Lollapalooza Brasil e marcará a história do festival.

WIZ KHALIFA

Por: Arthur Farias

No palco Axe, fechando com chave de ouro o último dia de Lollapalooza 2018, o rapper Wiz Khalifa levou a plateia a loucura cantando 'Black and yellow', 'See You Again', 'Young, Wild and Free' e outros grandes sucessos. Os fãs brasileiros do artista foram em peso no show, cantaram e dançaram o tempo todo, deixando a atração ainda mais animada.

Foto: Divulgação/Lollapalooza

O momento em que a plateia mais vibrou foi quando Khalifa fumou um baseado de maconha no meio de sua apresentação. Em alguns momentos o artista chegou até a falar: "meu, eu tô muito chapado!" e jogou cigarros de maconha infláveis no público.

Mesmo com a apresentação no mesmo horario da banda The Killers, o rapper não deixou a desejar.

THE KILLERS

Ao contrário de Liam Gallagher, as expectativas para o show da banda The Killers eram bem altas. A lembrança da ultima vez que a banda esteve no país estava bem vívida e os fãs esperavam que eles repetissem um show tão bom quanto o que fizeram no Lollapalooza Brasil 2013. Entretanto, os Killers vieram desfalcados ao país já que desde o ano passado os únicos integrantes que saíram em turnê foram o vocalista Brandon Flowers e o baterista Ronnie Vannucci.

Apesar disso, o show foi incrível e supriu as expectativas de todo o público. Assim como Lana Del Rey, a plateia estava ansiosa e animada para receber a banda. Eles começaram tocando 'The Man', música do novo álbum 'Wonderfull, Wondefull'. Logo após, Brandon fala em português "bem vindo ao nosso maravilhoso maravilhoso show", fazendo uma clara referência ao novo CD. Mantendo o ritmo e animação do público, a banda continua com 'Somebody Told Me', um de seus maiores sucessos.

Durante todo o show a plateia cantou alto e animada. A apresentação contou com uma setlist bem variada, indo desde 'Spaceman', 'Human' e 'Smile Like You Mean It' até 'Run For Cover', 'Runaways' 'The Way It Was' e 'Dustland Fairytaile' (que teve show de luzes de celular na plateia).

O destaque do show ficou por conta do momento em que a banda chama um fã ao palco para tocar bateria em 'For Reasons Unknonw'. A fã escolhida dessa vez foi Dede Teicher, baterista da banda Scracho, que arrasou no palco. Além disso, outro momento importante foi quando, durante a música 'Read My Mind', Liam Gallagher apareceu de surpresa no palco e abraçou Brandon Flowers.

A hora da despedida foi após a pausa habitual da banda. The Killers voltou tocando 'When You Were Young' e terminou com o hino 'Mrs. Brightside' levando o publico a loucura e fechando o Lollapalooza 2018 com chave de ouro.