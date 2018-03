X9 Paulistana terá samba encomendado escrito por grandes compositores cariocas

A X9 Paulistana já tem enredo definido, e dessa vez homenageará o sambista Arlindo Cruz. A escola contará toda a história do músico, que é dono de grandes sucessos como “O Meu Lugar”, “O show tem que continuar” e “Será que é amor”. A ideia surgiu, pois, em 2019, Arlindo completa 60 anos. O músico também sofreu um AVC em março de 2017 e segue internado se recuperando.

O samba enredo será encomendado e composto por grandes nomes. Cláudio Russo, Arlindinho, André Diniz, Márcio André Filho e Darlan Alves serão os nomes que farão a obra da escola para 2019. Arlindo já teve parcerias na Vila Isabel com André Diniz e Moacyr Luz é um dos compositores do belíssimo samba da Tuiuti para 2018. Darlan Alves é o intérprete da escola paulista e fará parte da parceria. Será o terceiro ano de Darlan como voz oficial da agremiação.

Após um enredo totalmente voltado aos ditos populares, a x9 apostará totalmente em homenagens, assim como fizeram em 2018, Mancha Verde, homenageando o Fundo de Quintal, Mocidade Alegre homenageando Alcione, Peruche com Martinho da Vila e Vai Vai com Gilberto Gil.

O presidente da agremiação Branco falou sobre sua expectativa para o desenvolvimento do enredo e agradeceu a família de Arlindo Cruz por ter aceitado e apoiado o projeto que homenageará o músico em 2019.

“Fico muito feliz pela comunidade da X-9 e do mundo do samba terem abraçados o nosso tema para 2019 e mais grato ainda, com a receptividade de toda família do Arlindo Cruz. Meu muito obrigado a D. Babi, sua esposa, ao seu filho Arlindinho e sua filha Flora, por toda atenção dada nessa reunião que definiu detalhes importantes da construção do nosso próximo enredo. Não tenho dúvidas que será um carnaval histórico para X-9 e toda comunidade do samba”

A oficialização do enredo acontecerá no mês de abril, assim como a oficialização de alguns cargos. O contrato de Juju Salimeni foi renovado como rainha de bateria da escola, assim como o de Darlan Alves, que seguirá como voz principal da X9. Outro cargo que não será mudado, é o da coreografa da comissão de frente Yaskara Manzini.