Unidos da Ponte levará o enredo Oferendas de volta à Sapucaí em 2019

Passado e presente estarão juntos no retorno da Unidos da Ponte à Marquês de Sapucaí em 2019. Após algumas semanas de reuniões, apelos populares e especulações, a diretoria da Azul e Branco da Baixada decidiu reeditar o enredo 'Oferendas!' de 1984, um dos mais tradicionais e marcantes da história da escola.

"Precisávamos trazer um tema impactante, que remetesse às características da agremiação. Tivemos algumas opções para poder discutir, mas com certeza, fizemos a escolha certam pois "Oferendas" retrata muito bem tudo isso", disse o carnavalesco Guilherme Diniz.

Os carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques terão a missão de unir a tradição com a inovação, uma vez que o desfile de 1984 foi um dos mais aclamados pelo público no ano de inauguração do sambódromo mais famoso do mundo.

"O povo de São João de Meriti é muito religioso e fiel à cultura de matriz africana. Nada mais justo que retratar novamente este enredo, até como uma homenagem à nossa comunidade que está ansiosa por este retorno à Sapucaí", contou o carnavalesco Rodrigo Marques.

A unidos da Ponte sempre foi uma escola de comunidade forte e a diretoria atual, representada pelo presidente Rosenberg de Azevedo vem buscando resgatar essa características para chegar bem em 2019. Prova é que as manifestações dos simpatizantes da agremiação tiveram importância na escolha do enredo.

"Pensamos em vários enredos clássicos para reeditar, mas com certeza o que mais mexeu com a gente foram as diversas mensagens manifestadas, principalmente pelas redes sociais, pedindo por "Oferendas" após uma divulgação que este seria nosso enredo, num momento em que não tinha nada confirmado ainda", explicou o presidente Rosenberg.

A apresentação oficial do enredo, bem como de toda a equipe de carnaval 2019 da Azul e Branco da Baixada Fluminense acontecerá na Feijoada da Ponte, dia 17 de junho, no Colégio Professor Murilo Braga em São João de Meriti.