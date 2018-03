Fernando Fernandes é o novo presidente da Unidos de Vila Isabel

Google Plus

Na noite desta terça-feira, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a Unidos de Vila Isabel homologou seu novo presidente: Fernando Fernandes. O nome já fazia parte da antiga diretoria e ocupava o cargo de vice-presidente. Durante os meses que antecederam o desfile de 2018, Fernando era o presidente em exercício por conta de um afastamento de Bernardo Bello.

Renúncia ao cargo

Durante a reunião, que foi aberta ao público, foi lida a carta de renúncia do ex-presidente Bernardo Bello. Ele não deixou claro os motivos da renúncia, mas agradeceu aos segmentos da escola pelo tempo a frente da agremiação e pediu que a comunidade apoie a nova diretoria que seria anunciada.

Resgata Vila

Em seu discurso, Fernando Fernandes deixou claro que sua principal meta é ter de volta a comunidade dentro da quadra da Vila Isabel. O presidente afirmou em certo momento que a "Vila Isabel não tem dono, ela é de sua comunidade. Queremos unir novamente a nossa escola." Fernando anunciou as contratações da escola para o Carnaval 2019: Tinga, Wilsinho Alves, Macaco Branco e Edson Pereira. Ele ainda criou o cargo de assessora especial da presidência que será ocupado por Dona Filó, ele espera que ela possa trazer a comunidade do Morro dos Macacos de volta para a quadra da escola.

Grande nomes de volta

Quem também esteve presente na reunião foi o ilustre Capitão Guimarães, ex-presidente e grande benemérito da escola do bairro de Noel. Em seu breve discurso ele foi forte em suas palavras e adiantou que a escola ainda tenta trazer alguns nomes para ajudar no Carnaval de 2019.

"A Vila Isabel sempre foi conhecida pelo seu chão forte. Mas nos últimos anos perdemos isso. Nós não queremos estrangeiros na Vila Isabel. Queremos a comunidade do Morro dos Macacos de volta a essa quadra. Já estamos contactando Evandro Bocão, André Diniz e Martinho da Vila para voltarem e nos ajudar. Já adianto também que iremos retornar com o "Casa de Bamba" às sextas-feiras, com o nosso grande torcedor Jorge Perlingeiro."

No próximo dia 7 de abril, a escola convocou outra reunião extraordinária para eleição do vice presidente da escola. A votação terá uma chapa única encabeçada por Luizinho Guimarães. Ele fazia parte da comissão de Carnaval da escola em 2017. No mesmo dia, Martinho da Vila fará um show em comemoração aos 71 anos da escola.