Rock in Rio anuncia Justin Timberlake e Alter Bridge para o Palco Mundo

Foto: Divulgação/Rock in Rio

A organização do Rock in Rio confirmou em suas redes sociais mais duas atrações para a edição 2017 do evento. O primeiro deles é o astro pop Justin Timberlake que comandará a noite do dia 17 de setembro. A segunda atração é a banda americana de hard rock Alter Bridge que tocará no dia 22, que tem como principal atração o Bon Jovi.

Considerado por alguns como o Príncipe do Pop, Timberlake embalará o público com sucessos como Rock Your Body e Can't Stop The Feeling. O cantor americano vive um ótimo momento em sua carreira e acaba de conquistar seu décimo Grammy, desta vez, na categoria que premia a melhor música escrita para programas e/ou atrações televisivas.

Já a segunda atração confirmada é pouco mais desconhecida do público brasileiro. O Alter Bridge é um grupo de rock (tendo suas características mais próximas ao hard rock) formado em Orlando, na Flórida e tem como seu principal integrante o vocalista Myles Kennedy que obteve destaque no cenário mundial ao formar uma banda com Slash.

Myles é considerado o maior vocalista do gênero na atualidade sendo vencedor de diversos prêmios. Os principais sucessos da banda são Metalingus, Addicted To Pain e In Loving Memory. Os americanos tocarão na noite que tem como principal atração o Bon Jovi.

Com a confirmação de ambas as atrações, o evento já conta com 6 principais atrações confirmadas. São elas: Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi e Red Hot Chili Peppers. Além destas, também estão confirmadas para o palco mundo nomes como Skank, Frejat, 5 Seconds of Summer e Billy Idol, além do Alter Bridge.