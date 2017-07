Chester Bennington é encontrado morto em Los Angeles

Google Plus

Foto: Getty Images

O site americano TMZ informou nesta quinta-feira (20) que o vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, fora encontrado morto em sua residência na cidade de Palos Verdes, em Los Angeles. Chester é pai de seis filhos e possui histórico de envolvimento com drogas.

Fontes policiais afirmaram ao portal americano que o cantor fora encontrado próximo a uma corda com a qual teria se enforcado. A informação foi confirmada nesta tarde por Mark Shinoda, companheiro de Chester no Linkin Park. Confira abaixo o tweet publicado por Shinoda:

"Chocado e com o coração partido, mas é verdade. Um anúncio oficial será divulgado, quando tivermos um"

O cantor nunca escondeu seus problemas com álcool e drogas tendo chegado a afirmar que considerou o suicídio no passado devido a um suposto abuso que sofrera ainda quando criança. Chester ficou conhecido por seus vocais rasgados e suas músicas pesadas, com frases marcantes.

Além do Linkin Park, Chester também comandou os vocais do Stone Temple Pilots, após a morte de Scott Weiland por overdose. Segundo informou o TMZ, o cantor era muito próximo de Chris Cornell, vocalista do Soundgarden, sendo até mesmo padrinho de um de seus filhos. Chris se suicidou em maio deste ano.