Rock in Rio terá venda extraordinária de ingressos

Foto: Divulgação/LBEE

Para todos os amantes de música, de bandas de rock, pop e muito mais, temos uma grande novidade para você! O Rock in Rio terá uma sessão de vendas extraordinária! O novo processo ocorrerá devido ao número de ingressos que foram cancelados, por falta de pagamento dos boletos.

A única forma de conseguir a comprar a entrada será pelo site https://rockinrio.ingresso.com, no dia oito de agosto, a partir das 19h. A quantidade de ingressos será limitada, então não perca tempo!

As pulseiras serão somente para a área gramado, local onde estarão localizadas todas as atrações e onde serão realizados os shows. Os ingressos irão à venda com os valores originais, com possibilidade de meia-entrada e desconto Itaú.

Inteira: R$ 455,00

Meia-entrada: R$ 227,50

Desconto Itaú (15%): R$ 386,75

O pagamento terá que ser feito pelos cartões de crédito VISA, Mastercard, Dinners, Hiper e Hipercard ou pelo boleto bancário. Se for pagar pelos cartões Itaí ou Itaucard o valor poderá ser parcelado em até oito vezes, sem juros, nos demais cartões os valores serão divididos em até seis vezes, sem juros.

O festival na maior cidade do Rock da história acontecerá de 15 a 24 de setembro e pretende reunir 700 mil pessoas. O evento contará com presenças do grande cenário da música mundial e nacional, como Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Maroon 5, Guns ‘n Roses, Jota Quest, Ivete Sangalo, e muitos outros. Até lá, muita expectativa e ansiedade!