Taylor Swift libera vídeo do single Look What You Made Me Do durante VMA 2017

Foto: Divulgação

Durante a premiação da MTV Video Music Awards 2017 desse domingo (27), foi liberado o vídeo oficial do single “Look What You Made Me Do”. A canção faz parte do sexto álbum de estúdio de Taylor Swift e atiçou a curiosidade dos fãs durante toda a semana que antecedeu o lançamento.



No início na semana, todo o conteúdo das redes sociais da cantora foi excluído e o site oficial ficou fora do ar. Algumas horas depois, teasers de uma cobra foram compartilhados, assim como a capa do álbum:



A fonte utilizada no título e nas demais palavras imita a de jornais bastante conhecidos nos Estados Unidos, e a cobra remeteria a fama de “venenosa” relacionada à ela. Através dessas “dicas”, alguns fãs já começaram a ligar os fatos e especular que o trabalho novo seria uma crítica à reputação dela criada pela mídia no decorrer dos anos.

Finalmente, na madrugada de sexta-feira (25/08), o lyric vídeo de “Look What You Made Me Do” foi liberado e, rapidamente, tornou-se o lyric vídeo mais visto em 24 horas dos últimos tempos. A faixa também foi lançada no Spotify e bateu o recorde de 7.908.492 reproduções nas primeiras 24 horas em que foi disponibilizado.







O que significam todas essas referências?



A letra do single traz referências a acontecimentos que marcaram a carreira da cantora, como o episódio em que Kanye West a interrompeu durante o VMA de 2009 dizendo que Beyonce merecia mais que ela o prêmio de “Melhor Vídeo Feminino”, e a polêmica sobre a faixa “Famous” do rapper, que diz: ‘Eu acho que eu e Taylor ainda devíamos transar / Por que? Eu fiz essa vadia famosa!”.



Para quem não lembra, a confusão começou quando Kanye afirmou que Taylor havia achado a letra engraçada e concordado com o lançamento, porém, a cantora alegou não saber que seria chamada de “vadia” na letra. Alguns meses depois, a esposa de Kanye, Kim Kardashian, divulgou em seu Snapchat alguns vídeos da conversa entre Kanye e Taylor, tentando provar que a cantora sabia da parte “Eu acho que eu e Taylor ainda devíamos transar”. Swift se defende alegando que não há nos vídeos da parte em que ela concorda em ser chamada de vadia, justamente porque não sabia que isso aconteceria.

Foto: Getty Images





Além disso, a inimizade entre Taylor e Katy Perry também pode ter servido de inspiração para a letra. A “rivalidade” entre as duas teria começado quando os dançarinos que acompanhavam Katy a deixaram para acompanhar Taylor em sua turnê “Red”, porém, acabaram voltando a trabalhar com Katy quando ela saiu em sua turnê “Prismatic”. Diante do acontecimento, Swift interpretou a situação como uma sabotagem à sua turnê. A partir daí, começaram os rumores de que o single “Bad Blood”, de Taylor seria uma indireta à Katy.



Alguns anos depois, Perry se junta à rapper Nicki Minaj no single “Swish Swish”, no qual canta “Você é tão fofa como um cupom com validade expirada / E o karma não mente / Ela guarda recibos”. A letra pode ser interpretada como uma alfinetada à fama de Swift de “boleteira”, por exigir um lucro muito grande por qualquer coisa que envolva sua imagem e trabalhos.



Na letra de Swift, a questão do “karma”, volta a dar as caras: “Tudo o que eu penso sobre é karma / E então o mundo segue em frente / Mas uma coisa é certa / Talvez eu tenha o meu / Mas vocês todos terão os seus”, rebate a cantora.



E ainda tem mais! Em 2014, Katy Perry escreveu em seu Twitter: “Cuidado com a Regina George em pele de cordeiro”, fazendo referência à vilã do filme “Meninas Malvadas”. Aproveitando-se disso, Swift utilizou em seu single “Look What You Made Me Do” um sample que tem a batida muito semelhante ao de uma música de fundo da cena da festa de Haloween do filme. Assista:

O álbum “Reputation” tem lançamento confirmado para 10 de novembro desse ano. Enquanto isso, os fãs aguardam mais singles e a repercussão da nova Taylor Swift.