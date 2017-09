Queen celebra 40º aniversário do álbum "News of the World" com lançamento de edição especial

Foto: Divulgação/Queen

Como tem acontecido nos últimos anos, o grupo britânico Queen lança álbuns nos meses finais. Shows históricos e cultuados pelos fãs que nunca foram gravados à época e álbuns remasterizados fazem parte da tentativa de permanecer no imaginário dos eternos fãs, além de cativar novos ouvintes, que tentam captar sons de bandas históricas no grande universo do rock. Nessa segunda-feira (4), o site oficial da banda anunciou um conjunto de boxes especiais do álbum News of the World. O generoso pacote celebra o 40º aniversário do histórico álbum e tem lançamento programado para 17 de novembro. Antes, o conjunto já está disponível à venda na loja oficial.

O 40º aniversário será marcado pelo lançamento do álbum especial de edição limitada. É uma imagem de disco recentemente cortada pelo mestre Bob Ludwig que vai estar disponível apenas em 1977 cópias, disponível apenas em pré-venda na loja oficial eletrônica do Queen.

News of the World foi lançado nos primeiros dias de outubro de 1977 e se tornou um dos álbuns mais vendidos do grupo em todos os tempos. O álbum traz em suas duas primeiras músicas dois hinos que atravessaram gerações, ambos compostos pelo guitarrista Brian May: We Will Rock You e We Are the Champions, canções monumentais utilizadas em estádios e eventos esportivos até a atualidade. News of the World tem composições de todos os integrantes principais da banda (além de Brian May, Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor). O álbum foi um divisor de águas no estilo de canções, por sair do proto-punk de Sheer Heart Attack para o funk-rock Get Down, Make Love. O disco também traz o sucesso Spread Your Wings, além de My Melancholy Blues, composto por Freddie Mercury.

O novo pacote inclui o álbum original, além de dois CDs recém-descobertos e raridades dos arquivos da banda, uma das quais é uma versão “alternativa” do álbum inteiro, com remixes feitos pela Raw Sessions. Essa versão deve ser a mais aguardada pelos fãs. Conduzido a partir de fitas de estúdio multiplista, essa novidade traz versões alternativas nunca ouvidas de cada uma das 11 faixas do álbum. Por exemplo, há o experimento de We Are the Champions com elementos vocais e instrumentos desconhecidos, além de ser colocada em seu comprimento total, sem a edição do disco em 1977.

A versão original do álbum apresenta o mesmo em voz, mas mostra diferenças nos instrumentos. Sheer Heart Attack pode ser ouvida com a introdução de guitarra e com o final não cortado. A outra composição feita pelo baterista Roger Taylor, Fight From the Inside, também é evidenciada com a demonstração vocal feita nos estúdios, além da preparação de todos os integrantes para os shows. A expectativa dos idealizadores é trazer novidades em um mundo permeado de vazamentos digitais e cultura obsessiva de fãs.

O terceiro CD no box, Bonus Tracks, apresenta versões divulgadas anteriormente, mas atualmente difíceis de encontrar, como as faixas cantadas nos espetáculos, programas de rádio ou mixagens alternativas. Está inclusa a sessão final de cinco músicas para a Rádio BBC em outubro de 1977, sete apresentações ao vivo, além de mixagens raras e instrumentais de We Will Rock You, We Are the Champions, Spread Your Wings, Get Down, Make Love e Fight From the Inside. Também neste terceiro disco está contida uma edição de rádio muito pouco ouvida de It’s Late.

Outra característica notável deste box comemorativo de 40 anos é a reedição pura do LP original, direto das fitas analógicas, apresentado em fac-símiles. Também existe uma seleção de três pôsteres e um livro de fotos com 60 páginas, em sua maioria não vistos antes.

O suntuoso pacote é completo com um novo documentário. Queen, the American Dream, tem uma hora de duração e foi criado a partir de material de bastidores filmado durante a turnê do Queen nos Estados Unidos em 1977. São imagens raríssimas dentro e fora do palco, no estúdio de gravação e durante os ensaios, além da passagem da banda por Houston e momentos dos nascimentos de We Will Rock You e We Are the Champions, canções no Hall da Fama do Grammy.