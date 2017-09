Guia do Rock in Rio: De volta ao Rio, Timberlake comanda o terceiro dia do festival

Arte: VAVEL.com

Apesar de ser um festival com título de rock, o Rock in Rio há muito tempo é uma festa que celebra vários ritmos musicais e tribos. Uma delas é o R&B, gênero musical que combina rhythm and blues, soul, funk, pop, dance e até mesmo hip hop. Com estrelas como Alicia Keys e Justin Timberlake, o R&B reinará no Palco Mundo, finalizando da melhor forma o terceiro dia de festival.

Na Rock District, às 17h30, a banda The Silva’s se apresenta. O grupo é formado por renomados músicos como João Barone e Liminha. A banda foi fundada em 2000 com o princípio de diversão, apresentando-se no Hard Rock Café do Rio de Janeiro, mas existe até hoje apresentando o melhor do Surf Music. É a segunda vez que eles se apresentam no festival.

A festa porém terá uma diversidade de músicas no palco sunset e no mundo, onde agitarão o público cantores de música portuguesa, disco music, MPB, um pouco de pop e R&B.

Palco Sunset

O palco Sunset será aberto pelo melhor da música portuguesa. A banda HMB, que tem um som totalmente focado no soul e no groove, se juntará ao rapper português Carlão e com Virgul, que atualmente trabalha com uma mistura de kuduro e hip hop. A banda tem uma faixa com participação do rapper brasileiro Emicida em seu último álbum.

Logo depois deles, e festa terá sequência com Johnny Hooker, que terá como convidados Liniker, um dos grandes nomes da atual música brasileira, e Almério. Maria Rita é a terceira atração do Palco, juntamente com Melody Gardot. O palco será encerrado com Nile Rodgers & Chic, donos de vários hits de disco music dos anos 70, que prometem colocar todos para dançar.

Palco Mundo

Frejat: Os principais shows da noite começarão com Frejat. O cantor nacional está no festival pela terceira vez e nesta edição deverá apresentar seu show “Frejat ao vivo”. Com repertório de sucesso, promete colocar todo o público para pular, cantar e dançar. Sua apresentação deverá conter o melhor de sua carreira solo e homenagear os principais nomes do Rock Nacional e da MPB.

Walk the Moon: Formada em 2006, a banda americana nascida em Ohio deverá apresentar no festival o melhor do Rock alternativo. Apesar de não ser tão popular, é bem aclamado pela Billboard e já tem se tornado habitual vê-los nas mais importantes paradas musicais mundiais, então pode ser uma boa oportunidade para conhecer a banda.

Alicia Keys: Apesar de ter tido o ‘Here’, seu mais atual trabalho que foi lançado em 2016, ‘esquecido’ pela mídia, Alicia tem tudo para fazer O show no festival. Além de suas músicas mais populares, como ‘No One’ e ‘If Ain’t Got You’, a americana pode apresentar ao mundo a beleza de seus último disco com músicas de alta qualidade e conteúdo como ‘The Gospel’ e ‘She Don’t Really Care_1luv’, além de levar o melhor do empoderamento feminino e do R&B pro palco principal.

Justin Timberlake: Apesar de ter seu último trabalho lançado em 2013, o ‘príncipe do pop’ tem tudo para fazer jus ao convite de tocar no festival. Isso porque seu último trabalho ‘The 20/20 experience’ tem várias músicas excelentes que ainda não foram apresentadas em shows pelo cantor, logo, ele pode fazer um show inédito se quiser. Caso isso não aconteça, o público ainda terá a sua frente um show de qualidade, onde todos que participam se divertem, com hits que atravessaram adolescências como ‘Cry me a River’ e ‘Future Sex/Love Sound’.

Justin também poderá surpreender a todos. Tendo estado em estúdio criando novas músicas recentemente para novo álbum, o cantor poderá apresentar uma delas de modo inédito, fazendo do show mais especial do que habitualmente já é.