Guia do Rock in Rio: Rock District

Arte: Hugo Alves/VAVEL.com

O Rock in Rio 2017 se aproxima e se não bastasse sua grandiosidade já aclamada por todos, o maior evento de música do mundo, como é conhecido, trará uma novidade que agregará ainda mais diversidade musical e artística ao público: o Rock District.

No formato de um bairro, o espaço contará com a Rock in Rio Wall of Fame, área que simulará a calçada da fama de Hollywood, onde muitos artistas deixarão a marca de suas mãos no local. Também será possível usufruir da arte performática na Fame Street, onde cenas famosas serão recriadas pela coreógrafa Regina Sauer e a Cia Nós da Dança, o trio de violinistas Tritony se apresentará, o grupo de dança Passinho Style colocará todos para dançar e o saxofonista Rodrigo Shá fará suas incríveis apresentações.

Como principal atração do novo ambiente, um palco receberá artistas consagrados da música brasileira, como Dinho Ouro Preto, Rogério Flausino, que contará com a companhia de seu irmão, Wilson Sideral, em um tributo a Cazuza, The Silva's e Jamz, além da Rock Street Band, que foi formada em virtude do Rock in Rio, visando tocar clássicos de consagradas bandas que passaram pelo evento ao longo de todas suas edições, com suas versões dignas dos grandes nomes que se reuniram para o projeto. O grupo é formado pelos músicos Mauro Berman (baixo), Lourenço Monteiro (bateria), Ge Fonseca (teclado/guitarra/violão), Fernando Vidal (guitarra) e André Frateschi (vocal), e será responsável por abrir e fechar os shows em todos os dias de evento.

Rock Street Band (Reprodução: rockinrio.com)

Programação do palco da Rock District:

15/09

George Israel

Rock Street Band

16/09

Jamz

Rock Street Band

17/09

The Silva's

Rock Street Band

21/09

Rodrigo Santos

Tudo Pelos Ares

Rock Street Band

22/09

Memora

Evandro Mesquita & The Fabulous Tab

Rock Street Band

23/09

Dinho Ouro Preto

Kisser Clan

Rock Street Band

24/09

Flausino e Sideral cantam Cazuza

Rock Street Band