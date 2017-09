Guia do Rock in Rio: Pela segunda vez nesta edição, Maroon 5 comanda a noite carioca

Rock in Rio 16/09

Na última sexta-feira, dia 15, teve início a edição 2017 do Rock in Rio. Logo no primeiro dia, a cidade do rock recebeu Lady Gaga, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys e Ivete Sangalo. Pelos próximos 6 dias, vários shows de diferentes gêneros musicais continuam rolando no festival.



Hoje, dia 16, é a vez de Maroon 5, Shawn Mendes, Fergie e Skank dominarem o palco Mundo, e não para por aí! No palco Sunset rola muita música brasileira com participações de Elza Soares, Emicida e muito mais, vem conferir!



Palco Sunset



Pra começar bem, por volta das 15h, Lucy Alves: finalista do The Voice 2013, Emmanuelle Araújo: revelação no carnaval de Salvador, Tiê: indicada ao prêmio Multishow 2010, e Mariana Aydar, indicada ao prêmio Revelação no VMB, se juntam em uma homenagem ao músico João Donato, um dos artistas brasileiros mais aclamados e reconhecidos tanto no Brasil quanto no exterior.

Em seguida, a banda Blitz, dona de uma série de hits dos anos 80 como “Você Não Soube Me Amar”, agita o palco ao lado do guitarrista, produtor e compositor Davi Moraes e Alice Caymmi, neta do ícone do samba e bossa nova Dorival Caymmi. A apresentação tem previsão de início para as 16:30.

Cantoras ao lado do músico homenageado João Donato (Foto: Divulgação/Rock in Rio)



Mais tarde, às 18h, dois grandes nomes da música brasileira sobem, pela primeira vez, ao palco do festival. Rael, um dos rappers mais importantes do Brasil, convida ninguém menos que a dona da “voz do milênio”, Elza Soares, para se juntar a ele em uma performance que promete emocionar o público.

Pra fechar o palco sunset, às 20h, o californiano Miguel, dono do single “Adorn”, junta seu R&B ao rap de Emicida, que já fechou com chave de ouro a edição desse ano do festival João Rock e tem conquistado cada vez mais fãs no Brasil inteiro com suas composições cheias de crítica e sensibilidade

Se você está pensando que reconhece Miguel de algum lugar, não está viajando, não! Ele participou do filme “Live By the Night”, lançado em fevereiro desse ano, que foi dirigido e protagonizado por Bem Affleck.

Miguel interpretando Esteban Suarez em “Live By the Night”(Foto: Claire Folger/Warner Bros. Entertainment)

Lembrou? Com ele todas essas brasilidades, o palco Sunset encerra suas atrações do segundo dia de festival. Mas não pode desanimar! No domingo, esse mesmo palco receberá Nile Rodger & Chic, Maria Rita, Melody Gardot, Johnny Hooker, Liniker, Almério, HMB, Virgul e Carlão. Mesmo depois de todos esses shows rolando o dia todo, a noite na cidade do rock ainda está só começando! Vem conferir as atrações do palco Mundo!



Palco Mundo

E vem mais brasilidade por aí! Para começar a agitar a noite, o Skank abre os shows do maior palco do festival. Na edição de 2013, os mineiros também foram os primeiros a se apresentarem nesse palco, contando com participações de Emicida, que retorna ao festival esse ano e Nando Reis. A apresentação está marcada para as 19h.

Às 21h é a vez do fenômeno Shawn Mendes emocionar o público com seus hits. Aos 18 anos, o canadense já é considerado um dos artistas mais jovens a estrear nas 25 primeiras posições da Billboard Hot 100. O astro também já ganhou prêmios como o MTV Europe Music Awards, Teen’s Choice Awards e People’s Choice Awards. Além disso, seus singles “Stitches” e “Treat You Better” já atingiram mais 700 milhões de visualizações no Youtube:





“Brasil, estou chegando!” anunciou Fergie em seu instagram, a cantora sobe ao palco logo após Shawn Mendes, às 22:35 para dar continuidade às apresentações da noite. Eleita “Mulher do Ano” em 2007 pela revista Blender, Fergie ganhou fama na banda Black Eyed Peas e depois deslanchou em sua carreira solo com singles como “Fergalicious” e Big Girls Don’t Cry”.

Para fechar a noite, o Maroon 5 sobe ao palco para agitar e emocionar sua legião de fãs, Donos de discos de ouro e platina ao redor do mundo, a banda já coleciona 3 Grammy Awards e bate recordes de vendas, já tendo vendido mais de 17 milhões de álbuns. A apresentação está marcada para ocorrer em torno de meia noite e meia.

