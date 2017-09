Rock in Rio: Lady Gaga cancela presença e Maroon 5 fará dois shows

Divulgação

Uma surpresa nesta quinta-feira Pré Rock in Rio: A cantora Lady Gaga, principal atração do primeiro dia, cancelou sua participação no festival na véspera do show. Com isso, a banda Maroon 5, que já seria o headliner do dia 16 (sábado), fará uma outra apresentação na sexta-feira.

Em sua rede social, a cantora pediu desculpas por cancelar seu show na véspera. "Brasil, estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria tudo por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo agora. Peço a sua bondade e compreensão, e prometo que voltarei para me apresentar em breve", disse a cantora.





No seu Instagram, Lady Gaga lamentou novamente a ausência:

Após que souberam da informação do cancelamento do show da Diva Pop, os fãs da cantora se desesperaram na porta do Hotel Fasano, em Ipanema. Alguns fãs mais exaltados e indignados gritam ao fundo: "Maroon 5 não, Anitta sim..."

Com isso, as principais atrações do dia de abertura da sétima edição do festival serão Maroon 5, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys e Ivete Sangalo. O Palco Sunset terá o shows especial Salve o Samba! com Monarco, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Alcione, Roberta Sá, Mart’nália e Criolo.

Veja a íntegra da nota do Rock in Rio:

"Devido a fortes dores, Lady Gaga está impossibilitada de fazer apresentações. Por isso, o Rock in Rio lamenta informar o cancelamento de seu show nesta sexta-feira, dia 15. A cantora, que está sendo submetida a um tratamento por profissionais médicos especializados, enviou através do festival seu carinho para todos os fãs e agradecimento pelo apoio e compreensão.

Para garantir a festa na Cidade do Rock, a organização do evento comunica que a banda Maroon 5 substituirá a apresentação da Lady Gaga e se apresentará nesta sexta-feira, realizando assim dois shows, o primeiro no dia 15 e o segundo no dia 16. Dessa forma, o line-up do Palco Mundo neste dia 15 será composto por Ivete Sangalo, Pet Shop Boys, 5 Seconds of Summer e Maroon 5.

Apesar de não ser obrigatório, por respeito aos fãs da Lady Gaga, o Rock in Rio irá reembolsar quem desistir de vir ao evento neste dia. Para aqueles que compraram ingresso para dia 15 de Setembro e optarem pelo reembolso do valor, o Rock in Rio irá disponibilizar, na sua página oficial, na próxima segunda-feira dia 18, toda a informação com o procedimento a ser adotado. Só serão reembolsados os ingressos que não forem usados, os fãs que entrarem na Cidade do Rock no dia 15 não terão direito ao reembolso. É imprescindível, para reaver o valor do ingresso, manter a pulseira em seu poder e que ela não tenha sido utilizada para entrar no festival. Não haverá devolução em dinheiro na bilheteria do evento em nenhum momento."