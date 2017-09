Rock in Rio AO VIVO: Justin Timberlake no Dia 17

Seja bem-vindo! A VAVEL Brasil realizará a cobertura em tempo real e ao vivo de todos os shows do Palco Mundo do Rock in Rio 2017.

Neste ano, os headliners de cada noite do Palco Mundo serão Maroon 5 (15 e 16), Justin Timberlake (17), Aerosmith (21), Bon Jovi (22), The Who e Guns N' Roses (co-headliners, 23) e Red Hot Chili Peppers (24). Veja aqui a programação completa do Rock in Rio 2017.

A sétima edição do Rock In Rio irá ser realizada nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017 no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Diferente do que aconteceu nas últimas três edições a cidade do rock foi transferida para o Parque Olímpico do Rio de Janeiro com o intuito de aproveitar mais o espaço e proporcionar maior mobilidade urbana ao público.

Rock in Rio Justin Timberlake AO VIVO

Veja a lista de atrações do Rock in Rio com horários:

Sexta-feira, 15 de setembro

Rock District

15h: Rock Street Band

17h: George Israel

Rock Street

15h30: Fredy Massamba

17h30: Les Tambours de Brazza

20h: Tyous Gnaoua

Digital Stage

15h, 15h55, 18h35: MC's Bruna e Marcão

15h20: Luba

15h55: Malena

16h15: Pipocando

16h35: Pyong

16h55: Mariana Nolasco

16h55: FitDance

17h50: Castro Brothers

18h05: Kondzilla convida MC Guimê

18h20: Kondzilla convida MC Kekel

18h50: MC's + Convidados

Palco Sunset

15h05: SG lewis

16h30: Céu convida Boogarins

18h: Fernanda Abreu convida Focus Cia. de Dança & Dream Team do Passinho

20h: Salve o Samba!

Palco Mundo

19h: Ivete Sangalo

21h: Pet Shop Boys

22h35: 5 Seconds of Summer

0h25: Maroon 5

Eletrônica

22h: Fatnotronic

22h50: Groove Delight

23h40: Gop Tun DJs (Caio T & Nascii)

0h30: Selvagem

1h30: Midland

2h30: The Black Madonna

Sábado, 16 de setembro

Rock Distric

17h30: JAMZ

Digital Stage

15h: MC's Marcão e Bruna

15h15, 16h20, 16h35, 18h, 18h15, 18h50: Whindersson Nunes

16h45: Gusta

17h: Pyong

17h: FitDance

17h45: Luisa Sonza

18h: MCs

18h50: MCs + Convidados

Palco Sunset

15h05: Homenagem João Donato com Lucy Alves, Emanuelle Araújo, Tiê e Mariana Aydar

16h30: Blitz convida Alice Caymmi e Davi Moraes

18h: Rael convida Elza Soares

20h: Miguel convida Emicida

Palco Mundo

19h: Skank

21h: Shawn Mendes

22h35: Fergie

0h25: Maroon 5

Eletrônica

22h: João Brasil

23h: The Gaslamp Killer

0h: ZZ’s (Zeh Pretim & Zedoroque)

1h45: Grandmaster Flash

2h45: DJ Marky B2B DJ Mau Mau

Domingo, 17 de setembro

Rock District

17h30: The Silva’s

Digital Stage

15h: MCs Marcão e Bruna

15h10: Rodrigo Teaser

16h30: Pipocando

16h45: FitDance

17h10: Pyong

17h45: Castro Brothers

18h: Christian Figueiredo

18h10: Gabi Luthai

18h25: MCs

18h50: MCs + Convidados

Palco Sunset

15h05: HMB & Virgul & Carlão

16h30: Johnny Hooker convida Liniker e Almério

18h: Maria Rita convida Melody Gardot

20h: Nile Rodgers & Chic

Palco Mundo

19h: Frejat

21h: Walk the Moon

22h35: Alicia Keys

0h25: Justin Timberlake

Eletrônica

22h: Flow & Zeo

23h: Chemical Surf

0h: Renato Ratier

1h: Andhim

2h: Luciano

Quinta-feira, 21 de setembro

Rock District

16h: Tudo Pelos Ares

20h: Rodrigo Santos

Rock Street

15h30: Ba Cissoko

17h30: Alfred et Bernard

20h: Mamani Keita

Digital Stage

15h: MCs Marcão e Bruna

15h15, 17h05, 18h35: Parafernalha

16h: Damiani

16h15: Gusta

16h30: Pyong

17h25: FitDance

17h40: Davie 504

18h05: Lua Blanco

18h20: MCs

18h50: MCs + Convidados

Palco Sunset

15h05: Ana Cañas convida Hyldon

16h30: Tyler Bryant & The Shakedow

18h: The Kills

20h: Alice Cooper convida Arthur Brown

Palco Mundo

19h: Scalene

21h: Fall Out Boy

22h35: Def Leppard

0h25: Aerosmith

Eletrônica

23h: Leo Janeiro

23h55: Mumbaata

0h40: Ney Faustini

1h40: Nightmares on Wax

2h45: Rob Garza

Sexta-feira, 22 de setembro

Rock District

16h: Memora

17h30: Evandro Mesquista & The Fabulous Tab

Digital Stage

15h: MC's Marcão e Bruna

15h15, 16h50, 18h 18h53: Mr. Poladoful

15h40, 17h55: MCs

15h55: Malena

17h05: FitDance

17h20, 18h35: Barbixas

17h40: Sofia Oliveira

18h50: MCs + Convidados

- Pyong

Palco Sunset

15h05: Sinara convida Mateus Aleluia

16h30: Baiana System convida Titica

18h: O Grande Encontro convida Banda de Pífanos Zé do Estado e o Grupo Grial de Dança

20h: Ney Matogrosso & Nação Zumbi

Palco Mundo

19h: Jota Quest

21h: Alter Bridge

22h35: Tears For Fears

0h25: Bon Jovi

Eletrônica

22h: IAO

22h50: MANIMAL

23h40: Tessyto

0h40: L_cio

1h40: Paranoid London

2h30: Maya Jane Coles

Sábado, 23 de setembro

Rock District

17h30: Dinho Ouro Preto

20h: Kisser Clan

Digital Stage

15h: MCs Marcão e Bruna

15h10, 17h15, 18h40: Maurício Meirelles

15h30, 18h10: MCs

15h50: Mussoumano

16h10: Pipocando

16h25: Pyong

17h, 17h45: Barbixas

17h35: FitDance

18h: Ana Gabriela

18h20: Davie 504

18h50: MCs + Convidados

Palco Sunset

15h05: Quabales convida Margareth Menezes

16h30: Cidade Negra convida Digitaldubs & Maestro Spok

18h: Bomba Estéreo convida Karol Conka

20h: CeeLo Green convida IZA

Palco Mundo

19h: Titãs

21h: Incubus

22h35: The Who

0h25: Guns N’ Roses

Eletrônica

22h: Ely Yabu + Rodrigo Sha

23h: Nytron

0h: Bruno Martini

1h: Illusionize

2h: Erick Morilo

Domingo, 24 de setembro

Rock District

17h30: Flausino & Sideral cantam Cazuza

Digital Stage

15h: MCs Marcão e Bruna

15h15, 18h, 18h35: Felipe Castanhari

15h40, 18h: MCs

16h10: Mussoumano

16h30: Pyong

17h05, 17h45: Barbixas

17h20: FitDance

17h30: Thayná Bitencourt

18h10: Davie 504

18h50: MCs + Convidados

Palco Sunset

15h05: Ego Kill Talent

16h30: Doctor Pheabes & Supla

18h: Republica

20h: Sepultura

Palco Mundo

19h: Capital Inicial

21h: The Offspring

22h35: Thirty Seconds to Mars

0h25: Red Hot Chili Peppers

Eletrônica

22h: Zerb

23h: Bruno Furlan

0h: Cat Dealers

1h: Gabriel Boni

2h: Robert Owens Live Pa

2h30: Vintage Culture