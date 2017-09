Agora a VAVEL Brasil dá samba: conheça a nova editoria da maior festa da cultura popular

Foto: DIvulgação/Riotur

A Vavel Brasil irá embarcar na folia! A partir de 2018 teremos uma editoria dedicada exclusivamente a falar sobre o Carnaval. Será uma cobertura sobre o dia a dia das escolas da Série A e Grupo Especial e também sobre os principais blocos que desfilam no Rio de Janeiro. Pra isso, buscamos estudantes de Jornalismo que gostem do assunto e queiram escrever. Além disso, teremos colunistas dando opinião sobre os preparativos das escolas para o desfile na Marquês de Sapucaí.

Mocidade dividiu o título de 2017 com a Portela. (Foto: Divulgação/Riotur)

Pra quem não sabe o carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Tem sua origem no entrudo português, onde, no passado, as pessoas jogavam uma nas outras, água, ovos e farinha. O entrudo acontecia num período anterior a quaresma e, portanto, tinha um significado ligado à liberdade. Este sentido permanece até os dias de hoje no Carnaval.

A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e chamava-se Deixa Falar. Foi criada pelo sambista carioca chamado Ismael Silva. Anos mais tarde a Deixa Falar transformou-se na escola de samba Estácio de Sá. A partir dai o carnaval de rua começa a ganhar um novo formato. Começam a surgir novas escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Organizadas em Ligas de Escolas de Samba, começam os primeiros campeonatos para verificar qual escola de samba era mais bonita e animada.