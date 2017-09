Grammy Latino divulga lista dos indicados da 18ª edição

Foto: Reprodução/Divulgação

Nesta terça-feira (26), a Academia Latina divulgou os indicados para a 18ª Entrega Anual do Grammy Latino, mais importante premiação da música latina que acontece no próximo dia 18 de novembro, em Los Angeles. Despacito, de Luis Fonsi, concorre a melhor música do ano ao lado de Chantaje, de Shakira e "Felices Los 4" do Maluma. Nando Reis e Marisa Monte voltaram a aparecer e Anavitória concorre em seu álbum de estréia.

A música "Despacito" de Luis Fonsi com Daddy Yankee, para muitos o hit do ano, concorre a Gravação do Ano com, entre outras, "Felices Los 4" do cantor colombiano Maluma que aparece nas também indicadas "Vente Pa'Ca" com Ricky Martin e "Chantaje" com Shakira - a cantora colombiana também foi indicada a Álbum do Ano, por "El Dorado".

Na categoria Melhor Música em linguá portuguesa, Marisa Monte concorre ao lado de Silva por "Noturna", escrita em parceria com Lucas Silva. Diogo Nogueira concorre com Pé na Areia, escrita por Cauique, Diogo Leite e Rodrigo Leite, Nando Reis compôs e concorre por "Só posso dizer" e Anavitória por "Trevo (Tu)", escrita por Ana Caetano e Tiago Iorc.

Ludmilla apareceu na indicação de Melhor Álbum Pop, ao lado de Jamz, Mano Brown, Tiago Iorc e Anavitória. Marília Mendonça concorre a Melhor Álbum da Música Sertaneja com Day & Lara, Luan Santana, Simone & Simara e Daniel. Os vencedores serão anunciados em cerimônia no MGM Grand Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Confira a lista de todas as categorias e indicados para Música em Língua Portuguesa

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Anavitória - Anavitória

Boogie Naipe - Mano Brown

Troco Likes Ao Vivo - Tiago Iorc

Tudo Nosso - Jamz

A Danada sou eu - Ludmilla



Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa

Brutown - The Baggios

Aventuras II - Blitz

Boca - Curumim

MM3 - Metá Metá

Jardim Pomar - Nando Reis



Melhor Álbum de Samba ou Pagode

+ Misturado - Mart'nália

Na luz do samba - Luciana Mello

Alma brasileira - Diogo Nogueira

Delírio no Circo - Roberta Sá

Sambabook Jorge Aragão - Vários Artistas



Melhor álbum de Música Sertaneja

Daniel - Daniel

(...) - Day & Lara

1977 - Luan Santana

Realidade ao vivo em Manaus - Marília Mendonça

5. Live - Simone & Simaria

Melhor Álbum de Música de Raizes Brasileiras

Batom Bacaba - Patricia Bastos

No Embalo Do - Pinduca

Canta o Nordeste - Trio Nordestino

Ascensão - Vários Artistas

Melodias do Sertão Ao Vivo - Bruna Viola

Chamamé - Yangos

Melhor Canção

Noturna - Silva com Marisa Monte (Escrita por Marisa Monte, Silva e Lucas Silva)

Pé na Areia - Diogo Nogueira (Escrita por Cauique, Diogo Leite e Rodrigo Leite)

Só posso dizer - Nando Reis (Escrita por Nando Reis)

Trevo (Tu) - Anavitória (Escrita por Ana Caetano e Tiago Iorc)

Triste, Louca ou Má - Francisco, El Hombre (Escrita por Francisco)