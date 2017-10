Imperatriz Leopoldina será o tema da Tom Maior para 2018

Foto: Divulgação / Tom Maior

Em março de 1808 a Família Real Portuguesa desembarcava em solo Brasileiro. Entre familiares e empregados da Corte Portuguesa, estava presente o Rei Dom João VI, seu filho Pedro e sua mulher Leopoldina. Duzentos e dez anos após o desembarque, a Tom Maior te levará para conhecer a história de uma das grandes mulheres da história do Brasil, Carolina Josefa Leopoldina, a Imperatriz do Brasil.

O enredo

“O Brasil de duas imperatrizes: De Viena para o novo mundo. Carolina Josefa Leopoldina; De Ramos, Imperatriz Leopoldinense”, é esse o enredo para o ano de 2018 da Tom Maior.

A escola apostará em narrar a história da mulher de Dom Pedro I, que foi a primeira imperatriz brasileira. Dona Leopoldina, como era comumente chamada, foi muito importante para a história de nosso país. Foi peça fundamental em nossa independência e ficou conhecia por ser uma mulher forte e guerreira. Além da história da Imperatriz a escola fará uma parceria com a escola carioca Imperatriz Leopoldinense, e apresentará na avenida uma homenagem a co-irmã, relembrando seus melhores carnavais, melhores enredos e melhores momentos na Sapucaí. Com certeza uma ótima parceria.

Nas redes sociais, a presidente Luciana Silva comemorou a escolha do enredo:

“Vamos falar do Carnaval 2018? 2018 será o ano de nossas duas Imperatrizes! Nesta temporada, vamos falar de uma das maiores heroínas da história do Brasil, a Imperatriz Leopoldina, e como a nossa heroína também dá o nome a uma estação de trem, partimos nesta viagem, de Ramos, o bairro que nasceu no entorno desta estação, para exaltar uma das escolas de samba mais tradicionais da história do Carnaval… Imperatriz Leopoldinense. Luizinho Drummond, presidente e Wagner, diretor de Carnaval, nosso muito obrigado por viabilizarem e acreditarem no projeto. Parabéns a todos que fizeram parte da concepção deste enredo e principalmente nosso carnavalesco que não mediu esforços para que esse projeto tomasse forma.

Avante, Família Tom Maior, o trabalho não para!”

A escola desfilará na sexta-feira (09/02), e será a última da noite a pisar no Anhembi. A escola virá após Independente, Unidos do Peruche, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé e Rosas de Ouro.