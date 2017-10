"Minha Vila tá legal": Vila Isabel escolhe samba de André Diniz para o Carnaval de 2018

Facebook Unidos de Vila Isabel

"O povo do samba é vanguarda popular, mora nos Macacos e no Boulevard". Bem ao estilo 'orgulho próprio' da Unidos de Vila Isabel, os versos que unem o morro e o asfalto serão entoados pela comunidade no Carnaval de 2018, no qual a escola irá apresentar o enredo "Corra que o futuro vem aí", sobre as principais invenções da humanidade, idealizado pelos carnavalescos Paulo Barros e Paulo Menezes. A parceria de Pinguim, JP, Marcelo Valência, Julio, Deco Augusto, BJ, Evandro Bocão e André Diniz venceu a finalíssima que aconteceu no último sábado (7). Também disputaram a decisão as parcerias de Macaco Branco e a de J. Kaoma.

André Diniz, que desta vez assinou como participação especial, voltou a rotina de ser o campeão. O professor de História se recuperou da derrota do ano passado para Arthur das Ferragens, e de quebra tomou à frente como o maior vencedor de sambas da história da Vila Isabel, com 14 vitórias - Martinho da Vila soma 13.

Foto: Facebook Unidos de Vila Isabel

A característica que consagrou André Diniz foi a de inserir componentes históricos do tema com uma sofisticação poética. O samba para 2018, entretanto, aposta desta vez na funcionalidade de contar o enredo. A segunda parte, por exemplo, é uma consecutiva citação de elementos que estarão presentes no desfile, como os livros, a Internet, o rádio, a televisão e o cinema: "Livros inspiram a evolução / Um click nos leva para qualquer lugar / Nas ondas do rádio, ou na televisão / Na sétima arte que mostra até mais".

Evandro Bocão, um dos compositores do samba e ex-presidente da Vila Isabel, aposta que a Azul e Branca do bairro de Noel irá lutar pelo título em 2018. "Foi uma vitória da comunidade sofrida, trabalhadora. É um samba para eles, para a escola. A comunidade é muito forte, e eu tenho certeza que a Vila fará um tremendo Carnaval, e irá brigar pelo Carnaval", garantiu Bocão.

"A gente faz samba para mexer com o coração da comunidade, e eles sentem isso. Geralmente nos nossos sambas sempre tem a parte que mexe com o coração. Vamos chegar bonito na Avenida", completou.

Confira a letra do samba da parceria de André Diniz, campeã na Vila Isabel:

Compositores: Pinguim, JP, Marcelo Valência, Julio e Deco Augusto. Participação Especial: Evandro Bocão, André Diniz e BJ Carioca da Vila

QUEM QUER TOCAR O HORIZONTE

E CONHECER O QUE VIRÁ

MERGULHE FUNDO, O PASSADO É A FONTE

QUEM NUNCA FOI, JAMAIS SERÁ

O FOGO QUE ARDE NA ALMA DA GENTE

AQUECE QUEM SENTE E FAZ PROTEGER

FORJA O SONHO, ILUMINA A MENTE

BRILHA NO MEU SER

O MUNDO GIRA NAS VOLTAS DA VILA

RODAS DA VIDA QUE MOVEM MOINHOS

NO SOPRO DE UM NOVO TEMPO, FORÇA DO PENSAMENTO

CONDUZINDO NOVOS CAMINHOS



DESTINOS MOLDADOS NA PALMA DA MÃO

LIÇÕES DA HISTÓRIA PRA SE FOLHEAR

OS LIVROS INSPIRAM A EVOLUÇÃO

UM CLICK NOS LEVA PRA QUALQUER LUGAR

NAS ONDAS DO RÁDIO OU NA TELEVISÃO

NA SÉTIMA ARTE QUE MOSTRA ATÉ MAIS

ENSINAMENTOS, EFEITOS BEM MAIS QUE ESPECIAIS

AVENTUREIROS CRUZARAM O OCEANO

LEVARAM O SONHO PRO FUNDO DO MAR

RISCARAM O ESPAÇO E DERAM UM PASSO

MAIOR QUE O HOMEM PODIA IMAGINAR

HOJE PENSAR EM CIÊNCIA

É TER CONSCIÊNCIA DO QUE ESTÁ POR VIR

ENTÃO PRA QUE DISCUTIR

CORRA QUE O FUTURO VEM AÍ

O POVO DO SAMBA, É VANGUARDA POPULAR

MORA NOS MACACOS E NO BOULEVARD

VEM AQUI APRENDER, “MINHA VILA TÁ LEGAL”

“O MODERNO E O TRADICIONAL"