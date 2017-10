Mocidade escolhe samba-enredo neste sábado com grande favoritismo para parceria de Altay Veloso

Facebook Mocidade

No mais alto nível, mas com favoritismo, a Mocidade Independente de Padre Miguel irá escolher neste sábado qual samba irá levar para a avenida em busca do seu bicampeonato que seria o sétimo da verde e branco da zona oeste. Com o enredo ‘Namastê: a Estrela que habita em mim, saúda a que existe em você’, o desfile assinado por Alexandre Louzada terá novamente um grande hino na Marquês de Sapucaí. Apesar das belas letras e melodias das outras duas parcerias, a obra comandada por Altay Veloso, que no ano passado venceu a disputa, e fez quase uma reconfiguração do enredo da escola aparece como a grande favorita para ser eleita neste sábado.

Favorita a parceria de Altay Veloso, Zé Glória, Paulo Cesar Feital, J Giovanni, Denilson do Rosário, Alex Saraiça e Carlinhos da Chácara e T. Meiners criou um dos mais belos samba-enredos do Carnaval, mesmo caso não seja escolhida. Com um enredo que prega a aproximação religiosa, a parceira jogou em casa e novalmente esbançou talentou em rimas e uma belíssima melodia. Por ser o time vitorioso do ano passado, o favoritismo aumenta por conta disso também.



A parceria de Jefinho Rodrigues, Ribeirinho, Marquinho Índio, Adilson Alves, Roni Pit’stop e Jonas Marques fez um samba com a cara da escola de Padre Miguel. Samba leve, bonito e com um belo refrão que cativa todos. Caso desbanque a parceria de Altay, a Mocidade também terá um belíssimo samba-enredo para desfilar no ano que vem.

Também correndo por fora, mas com um bom samba está a parceria de Diego Nicolau, Gabriel Teixeira, Richard Valença, Carlinhos, Orlando Ambrosio, Rafael Miranda, Marcelo Moreno e Cabeça do Ajax. Entre os finalistas é a obra que mais exalta a escola de Padre Miguel e tenta aproximá-la do enredo. Ao seu lado terá a empolgação do intérprete que também é compositor para tentar desbancar o favoritismo das outras duas parcerias.