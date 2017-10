Anitta e Alesso (foto:Corentin Villemeur)

A carioca Anitta apresenta sua segunda música cantando em inglês, dentro do seu projeto CheckMate. Em parceria com o DJ sueco Alesso, Is That For Me já está disponível no Spotify e teve o clipe divulgado nesta sexta-feira (13).

Gravado na Amazônia Brasileira, o vídeo enaltece as belezas naturais da floresta e é uma forma de chamar atenção do mundo em relação à preservação ambiental. "Cantar em um idioma diferente é um desafio", disse Anitta para a Billboard. "Dos projetos que já trabalhei, este é um dos meus favoritos", disse o DJ Alesso. "Foi uma música que deu muito trabalho porque você quer ter certeza que ficará perfeito, mas também foi fácil de criar porque a Anitta é muito talentosa e divertida de trabalhar".

Confira o clipe de Anitta & Alesso - Is That For Me:

Esta é a segunda música de Anitta cantando em inglês. O primeiro single foi "I Will See You",uma bossa nova em parceria com o produtor Poo Bear. lançado em setembro.