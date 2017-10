Parceria de Samir Trindade fatura o tri na campeã das campeãs de Madureira

Foto: Facebook Portela

A história que a Portela contará na avenida em 2018 terá novamente a parceria de Samir Trindade como hino. Compositor consagrado na Beija-Flor, novamente, ele puxa o samba-enredo vencedor na escola de Oswaldo Cruz. Pelo terceiro ano consecutivo vence na agremiação com mais títulos do carnaval. A noite foi de muita emoção e sem maiores problemas na Águia, bem diferente do ano passado, quando ocorreu uma briga, depois do anuncio da vitória do samba campeão que irá defender o enredo "De Repente de Lá Pra Cá e Dirrepente de Cá Pra Lá..." da professora Rosa Magalhães. A decisão da vitória da parceria de Samir Trindade só saiu depois das 6 horas da manhã.

A noite de samba na Portela começou com uma homenagem a dois de seus maiores ícones. A Tabajara do Samba, junto do seus intérpretes de samba-enredo iniciou o seu aquecimento com "Portela na Avenida", homenageando Clara Nunes, com o samba de autoria de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. Depois foi a vez de "Foi um rio que passou em minha vida". Encerradas as homenagens, o samba-enredos antigos foram lembrados. Atual campeão, o hino de 2017 foi cantado duas vezes antes das disputas começarem. Foram lembrados também sambas clássicos como 1984 (Contos de Areia) e 1995 (Gosto que me enrosco), além dos últimos hinos que a Águia colocou na avenida.

Já eram mais de 2 horas da manhã quando a parceira de Jorge do Batuke, Gilson Raiz da Flor, Luiz Matos, Madalena, Claudinho Oliveira, Rogério Lobo, Pedrinho Samboteco, Valtinho Botafogo, Debora Paz e Araguaci abriu a final em Oswaldo Cruz. Apesar do esforço do intéprete Zé Paulo o samba-enredo não conseguiu passar de maneira satisfatória na quadra. A parceria trouxe várias bandeiras de diversos países e uma do movimento LGBT, porém, o desempenho do samba acabou não sendo bom.

Segundo samba a se apresentar no dia, a parceria de Gaúcho, Camarão Neto, Pirique Neto, Nando Gigante, Zequinha Costa, Lelê do Cavaco, Thiago Maciel, Fred Lima, Feiju e Piter (Samba dos Crias) começou muito animada na quadra da Portela. Com uma torcida bastante grande, o samba interpretado por Emerson Dias e Juliana Diniz, neta de Monarco, acabou contagiando o público. Com o tempo, por conta das irregularidades que tem acabou não se sustentando durante todo o período de passada na quadra.

Favoritíssimo, o samba de Samir Trindade, Elson Ramires, Neyzinho do Cavaco, Paulo Lopita 77, Beto Rocha, J. Salles e Girão confirmou a sua vitória passando com louvor na final em Oswaldo Cruz. Com uma bela melodia, apesar da leitura um pouco diferente que faz do enredo de Rosa Magalhães, o hino cativou toda a escola e a comunidade abraçou com cantoria do começo ao fim. Mais uma vitória na conta do intéprete Tinga.

Finalizando a disputa com o sol raiando veio a parceira de Marquinhos Do Pandeiro, Flavio Viana, Charles Braga, Manu, Gustavo Henrique, Saintclair Cunha, Rafael Cavaliere, Lula, Renatinho Sete Cordas e Déo. Apesar da dificuldade de passar depois da favorita, o samba fez um bom papel, sendo muito cantado pelos presentes na quadra da escola. Anderson Paz e Ito Melodia fizeram um grande papel dando a impressão de que o gostinho da vitória passou perto.