Justin Timberlake é confirmado no intervalo do Super Bowl 52

Christopher Polk/Getty Images

Considerado o evento televisivo mais importante da TV americana, o SuperBowl define o campeão do futebol americano. No entanto, grande parte do espetáculo se dá pelo intervalo que nesta temporada será comandado por Justin Timberlake que fará sua terceira apresentação no evento.

O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor em ação conjunta com o apresentador americano Jimmy Fallon. A frase "eu tenho a metade metade do tempo" foi utilizada em alusão ao "halftime", intervalo em inglês.

Justin se apresentou pela primeira vez em 2001, ainda quando fazia parte da boy band 'N Sync. Já a segunda aparição ocorreu em 2004, quando Justin, já em carreira solo, subiu aos palcos ao lado de nomes como Janet Jackson, P. Diddy, Nelly e Kid Rock. O show ficou marcado pela exibição indevida do piercing nos seios de Janet Jackson.

Frank Micellota/Getty Images

O fato acarretou em uma sequência de repressões por parte da organização do evento. No ano seguinte, por exemplo, os Rolling Stones tiveram letras censuradas e Mick Jagger teve seu microfone desligado para evitar palavras de baixo calão.

Ainda não se sabe se haverá alguma participação no show de Timberlake que será realizado em Minneapolis, na casa do Minnesota Vikings, no dia 4 de fevereiro do ano que vem.