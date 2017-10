Unidos de Padre Miguel e Império da Tijuca empatam na disputa de melhor samba da Série A em votação da VAVEL CARNAVAL.

Foto: Tata Barreto/ RioTur

Enredos criativos, sambas de bom gosto. Se as escolas de samba do Grupo Especial demonstram dificuldades em colocar o carnaval de 2018 na rua por conta do investimento bem mais modesto do que o dos últimos anos, as agremiações da Série A, o grupo de acesso, recorrem à velha máxima de 'tirar da cabeça o que do bolso não dá'. O resultado da originalidade é uma bela safra de sambas, na qual o equilíbrio dá o tom. Em votação da VAVEL Carnaval, os sambas da Unidos de Padre Miguel, de Claudio Russo e companhia, e do Império da Tijuca, da parceria de Samir Trindade, empataram na preferência dos colunistas.

A crise econômica também bateu na porta dos barracões das escolas de samba, e a solução de algumas das agremiações foi cancelar a disputa e encomendar obras com compositores - são os casos da Acadêmicos do Sossego, Rocinha, Renascer de Jacarepaguá e Inocentes de Belford Roxo. Apesar de boas obras, a prática de cancelar a disputa tem a problemática de contribuir para o enfraquecimento das tradicionais alas de compositores.

A Unidos de Padre Miguel levará à Sapucaí as lendas das comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, e as tradições da cidade de Parintins. O samba de Claudio Russo, de melodia contagiante, é recheado de expressões indígenas, o que colabora para um verdadeiro mergulho na mitologia dos seres vivos e encantados da Amazônia. Já a comunidade do Morro da Formiga contará a lenda de Obaluaiê, orixá do candomblé, filho de Oxalá e Nanã. O enredo do Império da Tijuca parte da coincidência de que é justamente a formiga o símbolo do orixá em algumas regiões da África. Com letra didática - conta de forma clara a relação de Obaluaiê com as doenças e o rosto coberto pela palha -, o samba de Samir Trindade tem a virtude de tratar de forma singela um enredo denso, religioso, fiel às características da escola tijucana.

O samba da Acadêmicos do Sossego, encomendado a Felipe Filósofo e companhia, merece menção honrosa. O autor ousou e compôs o samba sem utilizar verbos. Ainda assim, a comunidade de Niterói levará ao desfile uma obra de alto nível.



Os colunistas Pedro Logato e Yuri Eiras se dividiram na votação do melhor samba enredo do pré-carnaval. Confira as notas.

VOTAÇÃO VAVEL CARNAVAL

1) Unidos de Padre Miguel – 10

Império da Tijuca – 10

2) Acadêmicos do Sossego – 9,95

3) Renascer de Jacarepaguá – 9,9

Unidos de Bangu - 9,9

4) Acadêmicos do Cubango – 9,85

Alegria da Zona Sul – 9,85

5) Acadêmicos de Santa Cruz – 9,7

Unidos do Viradouro – 9,7

6) Inocentes de Belford Roxo – 9,65

7) Estácio de Sá – 9,6

8) Acadêmicos da Rocinha – 9,55

Porto da Pedra – 9,55

Notas de Yuri Eiras

Império da Tijuca – 10

Unidos de Padre Miguel – 10

Acadêmicos do Sossego – 9.9

Renascer de Jacarepaguá - 9.9

Alegria da Zona Sul – 9.9

Unidos de Bangu - 9,9

Acadêmicos de Santa Cruz – 9.8

Acadêmicos do Cubango – 9.8

Viradouro – 9.7

Estácio de Sá – 9.7

Acadêmicos da Rocinha – 9.7

Inocentes de Belford Roxo – 9.7

Porto da Pedra - 9.6

Notas de Pedro Logato

Império da Tijuca – 10

Unidos de Padre Miguel – 10

Sossego – 10

Renascer de Jacarepaguá – 9.9

Acadêmicos do Cubango – 9.9

Unidos de Bangu - 9,9

Alegria da Zona Sul – 9.8

Viradouro – 9.7

Inocentes de Belford Roxo – 9.6

Acadêmicos de Santa Cruz – 9.5

Porto da Pedra – 9.5

Estácio de Sá – 9.5

Acadêmicos da Rocinha – 9.4