Ouça os sambas enredos do Grupo Especial para o Carnaval 2018

Foto: Fernando Maia/Riotur

Com a definição do samba-enredo da Beija-Flor, em evento realizado na madrugada da última sexta-feira (20), estão definidas as trilhas-sonoras de todas as agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro para o Carnaval de 2018.

Enquanto os músicos e sambistas das escolas gravam o CD produzido pela Liesa, que será lançado em dezembro, a VAVEL CARNAVAL apresenta as letras e áudios produzidos pelos compositores. Algumas agremiações fizeram versões de divulgação já nas vozes de seus intérpretes e com adaptações nas letras.

Portela

Mocidade

Salgueiro

Beija-Flor

Mangueira

Grande Rio

União da Ilha

Imperatriz Leopoldinense

Vila Isabel

Império Serrano

Unidos da Tijuca

Paraíso do Tuiuti

São Clemente