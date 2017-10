Carnaval: Ingressos para os desfiles de 2018 poderão ser comprados pela internet

Foto: Cezar Loureiro / Riotur

A Liesa anunciou nesta segunda-feira, que os ingressos de Arquibancadas Especiais e Cadeiras individuais do setor 12 serão comercializada via Internet, através de pagamento com cartão Elo. A empresa será o cartão oficial dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval Rio 2018. Os compradores que não possuem cartão de crédito e optarem pelo sistema eletrônico com pagamento em dinheiro e sem cobrança de taxa de conveniência, adotado nos últimos anos, poderão reservar seus ingressos por telefone no dia 13 de janeiro, a partir das 9 horas.

Valores dos ingressos para 2018

Veja como se dará o atendimento:

CRONOGRAMA DE VENDAS

1.1 – Do dia 01/11/2017 às 09 horas até o dia 20/11/2017 às 23h59min:

VENDA EXCLUSIVA DE ARQUIBANCADAS ESPECIAIS COM CARTÃO “ELO” EM ATÉ 6 (SEIS) PARCELAS SEM JUROS;

• TAXA DE CONVENIÊNCIA DE 10%

1.2 – Do dia 21/11/2017 às 09 horas, até o dia 31/12/2017 às 23h59min, E/OU ATÉ SE ESGOTAREM OS INGRESSOS:

ARQUIBANCADAS ESPECIAIS E CADEIRAS NUMERADAS DO SETOR 12

1.2.1 – CARTÃO “ELO” EM ATÉ 6 (SEIS) PARCELAS SEM JUROS;

1.2.2 – CARTÃO “VISA” EM ATÉ 2 (DUAS) PARCELAS SEM JUROS;

1.2.3 – CARTÃO “MASTERCARD” EM ATÉ 2 (DUAS) PARCELAS SEM JUROS;

• TAXA DE CONVENIÊNCIA DE 10% (para todos os casos acima).

1.3 – Do dia 02/01/2018 às 09 horas até o dia 15/01/2018 às 23h59min:

SE AINDA HOUVER INGRESSOS, AS VENDAS SERÃO EXCLUSIVAMENTE COM O CARTÃO “ELO” EM ATÉ 6 (SEIS) PARCELAS SEM JUROS;

• TAXA DE CONVENIÊNCIA DE 10%

1.4 – DIA 13/01/2018 a partir das 09:00 horas, RESERVAS POR TELEFONE:

VENDA DE INGRESSOS RESERVADOS ESPECIALMENTE PARA QUEM NÃO DISPÕE DE CARTÕES DE CRÉDITO, SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA;

PAGAMENTO NO DIA 16/01/2018 EXCLUSIVAMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO CENTRALIZADORAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SOMENTE EM DINHEIRO;

1.5 – A PARTIR DO DIA 18/01/2018, SE AINDA HOUVER INGRESSOS REMANESCENTES, AS VENDAS SERÃO REALIZADAS NA PASSARELA DO SAMBA, ATRÁS DO SETOR 11 – DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 10:00 ÀS 16:00 HORAS, EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO.

AQUISIÇÃO POR CARTÃO / INTERNET

Acessar: https://www.totalacesso.com/pagina/CarnavalRio2018

A taxa de conveniência do site é de 10% sobre o valor do ingresso. Esse percentual poderá ser verificado antes da finalização da compra. Essa taxa é cobrada buscando proporcionar algumas vantagens aos nossos clientes como prazo para pagamento, praticidade, rapidez, comodidade e economia de tempo. Assim seu ingresso ficará reservado.

O adquirente/comprador, titular do cadastro e que consta no voucher, deve retirar os ingressos na Central Liesa de Atendimento e Vendas no período abaixo informado, apresentando um documento de identificação com foto, o comprovante de compra que é fornecido pelo site e o cartão de crédito utilizado na compra.

Os ingressos podem ser retirados por terceiros, mas é necessário que o adquirente/comprador preencha uma autorização que deverá ter a firma reconhecida em cartório. O modelo da autorização está disponível para impressão no site da “TOTAL ACESSO”

PROCEDIMENTOS PARA RETIRADA DOS INGRESSOS

A PARTIR DE: 15/01/2018 até 10/02/2018

E TAMBEM NOS DIAS: 15 e 16 DE FEVEREIRO DE 2018

Na Central LIESA de Atendimento e Vendas

Rua da Alfândega, 25 lojas ABC – Centro – RJ

Horário de funcionamento: 10:00 às 16:00 – De 2ª a 6ª feira.

Telefone (21) 2233-8151

IMPORTANTE: OS ADQUIRENTES DE INGRESSOS A PARTIR DE 05/01/2018 DEVERÃO OBEDECER O PRAZO MÍNIMO DE 10 DIAS PARA EFETUAR A RETIRADA DOS RESPECTIVOS INGRESSOS.