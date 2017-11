Helder Martins: Quando as coisas estão dando errado, nem os acertos passam ilesos nas redes sociais

Foto: Helder Martins

A fumaça queimada do Carnaval 2017 ainda paira sobre os sambistas do Rio de Janeiro. Após uma série de incidentes durante os desfiles, que deixaram marcas irreparáveis, diversos acontecimentos tem assustado os amantes do Maior Espetáculo da Terra. E mesmo com a boa notícia divulgada esta semana por Jorge Castanheira, Presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), que anunciou a mudança no esquema de venda dos ingressos, uma leva muita grande de pessoas se prenderam ao fato da prioridade de venda por meio de uma das bandeiras de cartões de crédito para criticar a decisão.

A forma como os turistas e interessados em assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro tinham que comprar os ingressos é questionada há bastante tempo. Pedido por ligação telefônica, documentação enviada via fax, pagamento efetuado exclusivamente por boleto bancário, agora serão apenas uma das alternativas de compra. Quem não desejar usar o método antigo, vai poder comprar os ingressos utilizando o cartão de crédito.

Como nada na vida é perfeitamente agradável à todos, houve uma parcela de pessoas que ainda encontrou motivos para reclamar. Tudo por conta do anúncio de que aa vendas serão abertas inicialmente apenas para quem detém algum cartão com a bandeira 'ELO'. Durante a entrevista coletiva, onde anunciou as novidades, o Presidente da Liesa, Jorge Castanheira explicou que háverá limite de compra por CPF, as usuários das bandeiras 'VISA' e 'MASTERCARD' também terão seu período de compra e ainda, a organização destinará 25% da carga de bilhetes para aqueles que não possuem nenhum tipo de cartão de crédito.

A cada obstáculo que surge no caminho para o próximo carnaval, algumas pessoas se mostram mais capazes de criticar de maneira gratuíta e, pior, sem apresentar soluções. Fato é, que vai ser mais fácil confirmar presença na Marquês de Sapucaí, pois mesmo com tantas desgraças que insistem em acontecer no mundo do samba, carnaval tem dia e hora marcados. "O Carnaval 2018 é logo ali".