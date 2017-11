Bandas homenageiam Malcolm Young após seu falecimento

Foto: Divulgação/AC/DC

No último sábado (18) o guitarrista e fundador do AC/DC Malcolm Young morreu, aos 64 anos. O músico é um dos principais responsáveis pelo sucesso que a banda que fundou juntamente com seu irmão, Angus, figura mais carismática do conjunto australiano.

A importância de Malcolm não se mede apenas pela fundação do grupo mas sim por suas composições que marcaram época e - juntamente com seu irmão - pela criação de riffs de guitarra que figuram entre os mais grudentos da história. Apesar de seu papel na frente do público se limitar a tocar as bases das músicas e auxiliar nos vocais, Young era um dos grandes cérebros por trás de todo o sucesso.

A notícia de seu falecimento chocou o mundo da música que - mesmo sabendo de seu péssimo estado de saúde em decorrência da demência - não esperava um falecimento tão precoce de um dos ícones do Rock n' Roll. O Foo Fighters e o Guns n' Roses homenagearam Malcolm em seus shows, confira.

Além das duas bandas, nomes como Alice Cooper e Billy Joel também prestaram homenagens ao músico.

Malcolm é o segundo Young ligado ao AC/DC a falecer. O primeiro, seu irmão George, morreu em outubro deste ano e a causa de sua morte não foi divulgada. Com a morte de Malcolm Angus passa a ser o único grande detentor do tradicional sobrenome vivo.

Vale sempre lembrar que o AC/DC já não contava com a participação de Malcolm que resolveu sair da banda anos atrás para cuidar de seu problema de saúde. No momento apenas Angus, da formação original, continua na banda, tendo dividido os palcos com Axl Roses na última turnê do grupo.