Samba e futebol? Grupo Especial paulista terá quatro escolas vinculadas à torcidas organizadas

Foto: VAVEL Brasil

A VAVEL Brasil deu samba! O Carnaval é a maior festa da cultura popular e já está chegando. Pesando nisso, a VAVEL Brasil preparou alguns especiais para começar a ditar o ritmo da folia. Independente Tricolor, Dragões da Real, Mancha Verde e Gaviões da Fiel, serão algumas das escolas que vão desfilar pela passarela do Anhembi durante o carnaval paulistano de 2018. Porém, além do samba, elas também têm outra coisa em comum: as quatro são escolas que têm relações com torcidas organizadas de futebol.

Gaviões da Fiel, é o nome da principal organizada do Corinthians, já Mancha Verde é a torcida palmeirense, por fim, Independente Tricolor e Dragões da Real, da torcida do São Paulo. E esse ano, pela primeira vez no carnaval de São Paulo, as quatro desfilarão no grupo especial. O que esperar desse encontro no Anhembí?

Em 2010, a Gaviões da Fiel entrou no sambódromo com enredo em homenagem ao centenário do Corinthians. Com muitos carros remetendo ao mascote do clube - o gavião - e a presença de inúmeros ídolos do Timão, a agremiação alcançou o quinto lugar, voltando ao Desfile das Campeãs. A Mancha Verde, por sua vez, não teve a mesma sorte. Em 2015, a Escola que leva o nome da maior torcida do Palmeiras homenageou o centenário do clube, mas amargando o 13º lugar, foi rebaixada ao Grupo de Acesso.

Mancha Verde homenageou o centenário do Palmeiras no Carnaval de 2015; a escola foi rebaixada ao Grupo de Acesso. (Foto: REUTERS)

Apesar da Dragões da Real já deixar explícito que Carnaval e futebol são coisas distintas, e o que é feito na Agremiação não é o mesmo que acontece dentro dos estádios, ainda é claro há uma certa relação entre. Antes da Dragões subir para o grupo especial, apenas Mancha e Gaviões representavam o futebol dentro do Anhembi, e, por conseguinte, era fácil organizar os dias de desfile, sem que coincidisse de ambas desfilarem no mesmo dia, assim evitaria possíveis confrontos entre torcedores das duas escolas/torcidas.

Com o acesso da Dragões em 2012, isso tornou-se mais complicado, já que seriam dois dias de desfile para que três escolas com relações ao futebol desfilassem. Em seis anos, a Liga conseguiu equilibrar bem e organizar tranquilamente para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Já no carnaval 2017, a Independente Tricolor, conseguiu a segunda colocação no desfile do Acesso e em decorrência, a classificação para o grupo especial. Com isso, a escola será a quarta envolvendo futebol apresentar seus trabalhos na elite do Anhembi.

Após o resultado de 2017, muito se especulava de qual maneira seria feito o sorteio para determinar ordem e dia de desfile. A Independente já era claro que viria para abrir os trabalhos, porém, restariam mais três para decidir. Ao ser realizado o sorteio, ficou decidido que Independente Tricolor abrirá o desfile do dia 09 de fevereiro e no mesmo dia a Mancha Verde será a quarta escola a desfilar. Para o dia 10 de fevereiro, Gaviões da Fiel e Dragões da Real desfilarão em sequência. Serão quinta e sexta escola respectivamente. Com a organização, as escolas não se encontrarão no setor de concentração. Nas arquibancadas do sambódromo, a Liga pretende realizar uma organização de segurança eficaz para evitar embates entre as torcidas.

No entanto, o fato de uma escola do São Paulo e a escola do Corinthians, que são times rivais dentro de campo, desfilarem uma em seguida da outra, gerou algumas especulações e uma certa temor em poder gerar algum confronto aos arredores do Anhembi. Mesmo com a Escola de Samba Dragões da Real ressaltar e deixar claro que não tem relação com a Torcida Organizada Dragões da Real e que carnaval e futebol não se misturam, ainda há muita gente que não sabe disso e confunde.

A Independente Tricolor apresentará um enredo sobre o terror, já a Mancha Verde falará da Amizade e prestará uma homenagem ao grupo Fundo de Quintal, a Gaviões homenageará a cidade de Guarulhos e por fim a Dragões vai lembrar de toda cultura caipira, moda de viola e música sertaneja existente no Brasil. Até hoje, das escolas vinculadas às organizadas, apenas a Gaviões foi campeã (1995, 1999, 2002, 2003). Só nos resta esperar o grande dia do desfile para saber como vai acontecer e o que será apresentado dentro da avenida.