Em noite de festa, Tom Maior recebe Acadêmicos do Tatuapé e conta com show de Reinaldo

Foto: Gabriella Brizotti / VAVEL Brasil

A noite do dia 16 de dezembro era de festa na quadra da Tom Maior, a escola paulistana celebrava a “festa do chopp”, organizada pela bateria Tom 30. Por volta das 22h a quadra já começava a encher. A noite prometia, afinal aconteceria a apresentação tradicional da Bateria Sensação Tom 30, e apresentações de convidados especiais. Da coirmã e atual campeã do carnaval paulistano Acadêmicos do Tatuapé e show do cantor Reinaldo, o príncipe do pagode.

A festa deu início com a apresentação dos ritmistas comandados por Mestre Carlão. Bruno Ribas comandava os vocais. Com os hinos de exaltação a todo vapor, o público se animava. Bruno também aproveitou para lembrar sambas que fizeram história na Tom Maior. O samba de 2009, que tinha como tema Angola e homenageava Martinho da Vila foi lembrado, assim como o samba de 2017, sobre Elba Ramalho.

Após esse momento de nostalgia, Bruno iniciou o samba de 2018, sobre Imperatriz Leopoldina e homenagem a coirmã carioca Imperatriz Leopoldinense. Os participantes da festa participaram ativamente. Os foliões presentes na quadra, circulavam por dentro, como se estivessem realmente desfilando. Logo depois, a Tom Maior abriu alas para a Tatuapé fazer a festa. Sob a voz de Celsinho Mody, a atual campeã levantou o público ao lembrar o enredo campeão de 2017 e também ao cantar o samba de 2018 sobre o Maranhão.

O intérprete Celsinho, conversou com a VAVEL Brasil após o fim da apresentação e demonstrou toda a felicidade que sentia no momento

“É uma junção maravilhosa, tenho alguns sambas ganhos pela Tom Maior, faço sambas para a Tom Maior de coração, uma escola que tenho muito carinho e respeito. Tenho muitos amigos aqui, portanto faço tudo de coração. Mas o azul e branco da Acadêmicos do Tatuapé dominam meu coração, minha mente e minha voz. Foi um encontro maravilhoso, estou muito feliz com essa noite e é um prazer imenso representar a minha Acadêmicos do Tatuapé na minha querida Tom Maior. Hoje é uma noite de festa” disse.

As baterias e sambas enredos então deram espaço para Reinaldo, o Príncipe do pagode, que finalizou a noite em grande estilo, relembrando grandes sucessos de sua carreira.

Reinaldo relembrou vários sucessos de sua carreira. Foto: Gabriella Brizotti /VAVEL Brasil

A noite na Tom Maior foi só alegria. Agora a escola se prepara para os próximos ensaios, que com a aproximação do desfile, ganharam novas datas. Além do tradicional ensaio de domingo, agora a escola se reunirá as terças-feiras as 20h para fazer um belíssimo carnaval em 2018.