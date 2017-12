Sambistas se reúnem para futebol solidário no Campo do São Cristovão

Foto: Divulgação

Aconteceu na tarde deste sábado, 16, no São Cristóvão de Futebol e Regatas, a primeira edição do Futebol Solidário - amigos do Helder Martins. A ação foi em prol da Pastoral da Consolação, da Igreja Nossa Senhora Consolata, do bairro de Benfica, Rio de Janeiro, que semanalmente leva comida a moradores de rua da cidade

Uma partida envolvendo jornalistas contra sambistas, com a presença de Alexandre Gimenez do Esporte Interativo, Rodrigo Gomes da Rádio Fluminense AM de Niterói, Marcos Vinicius, o Mister Bin da Rádio Tupi, entre outros jornalistas e do outro lado, Leonardo Bessa, intérprete do Salgueiro, Mestre Taranta Neto da Mangueira, Paulo Roberto da bateria da São Clemente e outros amigos que marcaram presença para colaborar com o evento.