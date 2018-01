Princesa do Carnaval Carioca, Cinthia Camilo, curte virada do ano em Florianópolis

Foto: Alex Nunes



Dando uma pausa nos compromissos profissionais, a Princesa da Corte do Carnaval do Rio de Janeiro, Cinthia Camillo escolheu a tranquilidade do resort Jurerê Internacional para aproveitar os primeiros momentos de 2018. A sambista recebeu o novo ano vestida de branco, com muita festa, animação e amigos.



Cinthia apostou na cor branca, combinando top e saia longa. O lugar escolhido pela mulata para passar a virada, fica no norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis (SC), ao lado da praia de Jurerê Tradicional.

Foto: Arquivo Pessoal