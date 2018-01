Justin Timberlake libera teaser e confirma data de lançamento de seu novo álbum

Foto: Divulgação/Justin Timberlake Site oficial

Após quatro anos do lançamento de seu último álbum, The 20/20 Experience, o cantor norte-americano Justin Timberlake anunciou nesta terça-feira (2) através de um teaser o lançamento de seu próximo álbum no dia 2 de fevereiro. O primeiro single do novo álbum será lançado nessa sexta-feira (5).

Titulado como ‘Man of the Woods’, o disco deverá ter uma pegada um pouco country, com faixas com participação do cantor Chris Stapleton, mas contará com o R&B e pop típicos do cantor, já que tem participação de Pharell Williams na produção.

Em vídeo de divulgação, o cantor afirmou que este será o seu trabalho mais pessoal, inspirado em seu filho, sua esposa e sua infância em Tennessee, nos Estados Unidos.

Confira: