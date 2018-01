Após reunião, Crivella promete liberar R$10,3 milhões para Escolas dos grupos de acesso

Carnava 2016 - Estácio de Sá - Foto: Marco Antonio Cavalcanti/Riotur

Algo que era um grande motivo de preocupação para todas as agremiações participantes dos grupos de acesso do carnaval do Rio de Janeiro teve novo capítulo e as escolas puderam respirar mais aliviadas em relação ao orçamento do Carnaval de 2018. Em reunião na tarde desta quinta (4), o prefeito Marcelo Crivella garantiu a liberação da verba de R$10,3 milhões por parte da prefeitura carioca.

A reunião ocorreu com a presença de dirigentes de agremiações participantes das séries A, B, C, D e E, juntamente com Crivella. A promessa ficou para que o pagamento ocorra até o próximo dia 15, onde também serão benficiadas agremiações mirins e a Federação dos Blocos.

Faltando um mês para os desfiles, diversas agremiações relatavam dificuldades na preparação de seus desfiles por conta da falta de repasse de verba por parte da prefeitura, e que os desfiles mundialmente conhecidos poderiam estar ameaçados.

O medo em relação aos desfiles de 2018 já era pauta desde outubro do ano passado quando a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj) fora notificada que Crivella cortaria em 50% a verba destinada a associação.

"Infelizmente, não tivemos dinheiro para pagar a subvenção integralmente. A minha responsabilidade como prefeito é enorme, não posso deixar faltar remédios nos hospitais, não posso deixar os alunos sem merenda. Eu garanto para vocês que vou me empenhar ao máximo para conseguir mais verbas para o carnaval", afirmou Crivella, durante a reunião de pouco mais de uma hora com representantes das agremiações na sede da Prefeitura

A outra preocupação, que era em relação a montagem da estrutura para os desfiles localizados no bairro Campinho, Zona Norte do Rio, fora resolvida através de um patrocínio proveniente da Riotur de R$3,5 milhões, que garantirá os tradicionais desfiles das séries inferiores na Estrada Intendente Magalhães.