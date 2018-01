Em decisão unânime, Tucuruvi não poderá ser rebaixada no Carnaval 2018 de São Paulo

Google Plus

Foto: Divulgação/Acadêmicos do Tucuruvi

Em reunião extraordinária na noite desta quinta-feira (4), na sede da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, foi decidido por unanimidade das 13 outras escolas de samba que a Acadêmicos do Tucuruvi está isenta de julgamento no Carnaval de 2018 paulista. Tal fato deve-se ao incêndio que atingiu o barracão da escola na manhã desta quinta-feira (4).

A escola ainda sim se comprometeu em se esforçar ao máximo para reconstruir seu carnaval nos próximos 35 dias que antecedem sua apresentação, que será a terceira a se apresentar na sexta-feira, dia 9 de fevereiro.

Após tal decisão, as outras 13 agremiações estarão disputando normalmente e aptas a julgamento, e a única garantida no Grupo Especial do Carnaval de 2019 passa a ser a Tucuruvi.

O tema escolhido pela agremiação é uma inspiração a trilogia "Uma Noite no Museu", sucesso no cinema.