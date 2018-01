Los Hermanos fará show no Maracanã em 2019

Foto: João Pedro Fernandes

Segundo informações do Mauro Ferreira, em seu blog no G1, o grupo carioca Los Hermanos voltará aos palcos no ano de 2019 para a gravação de um DVD no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O evento ainda não tem data marcada e faz parte de mais um dos intermináveis retornos do grupo.

O grupo formado por Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba comandou as paradas no início dos anos 2000 com hits como Anna Julia, Último Romance e O Vento. Desde então, vive fase de idas e vindas, deixando sempre a apreensão nos seus fãs.

O último show dos barbudos aconteceu em 2015, na última turnê realizada pela banda e que para muitos seria a última feita pelos quatro integrantes. O anúncio desta sexta-feira (5) caiu como uma bomba para os amantes do grupo.