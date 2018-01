VAVEL indica: Moon Taxi

Fotomontagem: VAVEL.com

Para quem é amante de indie rock e música alternativa, a banda Moon Taxi não pode ficar fora da sua lista. Conhecida por poucos, o conjunto foi formado no ano de 2006, em Nashville (Tennessee-EUA), e é composto por Trevor Terndrup (vocalista e guitarrista), Tommy Putnam (baixista), Spencer Thomson (guitarrista e produtor), Tyler Ritter (baterista) e Wes Bailey (tecladista).

O primeiro álbum lançado foi Melodica, um ano após a formação do grupo. As principais faixas foram “Here to Say” e “Gimme a Light”, com temas que abordam esperança, luta e até mesmo um pouco de nostalgismo.

Na época, mesmo sendo uma banda recém formada, o grupo realizou diversos shows e gravou o segundo álbum, Live Ride, ao vivo. Na altura do campeonato, os americanos fizeram muito sucesso e ganharam prestígio pelo público. Com isso, a participação em festivais, como o “Hangout Music Festival” (Alabama) em 2010 e “Wakarusa Music and Camping Festival” (Arkansas) em 2011, foi determinante para a evolução da carreira.

Em 2017, houve o lançamento do single “Two Hight”, com um perfil mais voltado para o pop. Para o início deste ano, está previsto o lançamento de um novo álbum, segundo a banda, de fevereiro a março, Moon Taxi estará em turnê nos Estados Unidos, com a “Let The Record Play Tour”.

Uma particularidade que Moon Taxi possui é a de gravar seus vídeos-clipes com cenários exóticos e “não muito definidos” pois vão desde praia até um deserto de pedras, como é o caso de "Morocco", do álbum Mountains Beaches Cities. Normalmente, os próprios integrantes são os protagonistas dos vídeos, legal, né?

Até hoje, são 5 álbuns lançados em 12 anos de carreira. Se você gosta de um som que traz calma, alegria e faz sua imaginação ir longe, com aquele fundo indie acompanhado de rock, tá esperando o quê para ouvir Moon Taxi?