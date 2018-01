Políticos são alvo das escolas de samba em ano recheado de enredos críticos

Google Plus

Desfile da Mangueira de 2017. Foto: Cezar Loureiro / Riotur

Ao contrário do que diz o seu enredo “Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”, a Estação Primeira de Mangueira definitivamente não está para brincadeiras. Polêmica desde o anúncio por fazer um claro protesto contra o corte de verbas realizado pela prefeitura, segundo o Globo, a escola deverá trazer uma alegoria contendo uma bunda gigante com o nome do prefeito Marcelo Crivella tatuado.

Carro da Mangueira em 1984 trouxe a imagem do então ministro Delfim Netto. Foto: Blog Ouro de Tolo

Escola vizinha da verde e rosa, a Paraíso do Tuiuti deverá trazer um carro alegórico representando o presidente Michel Temer como um vampiro, em cima de um saco de dinheiro, também segundo a coluna Gente Boa. O desfile da escola, que questionará a abolição da escravidão, também promete trazer um pato amarelo – em alusão ao que era usado nos protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma – e, segundo o Extra, também criticará a reforma trabalhista.

Em um ano cheio de desfiles com teor político e críticas sociais, a Beija-flor, cujo enredo “Monstro é aquele que não sabe amar” fala sobre abandono e intolerância à diversidade, não deve seguir a tendência das agremiações de São Cristóvão. A diretoria da azul e branco teria orientado a comissão de carnaval a não representar figuras públicas e políticos de forma explícita.