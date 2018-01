Especial #CarnaVAVEL: Rainhas do Carnaval! Portela e Rosa Magalhães em busca de glórias

Rainhas do Carnaval! Portela e Rosa vão unidas em busca de mais glórias em 2018

Campeoníssimas do Carnaval do Rio de Janeiro, Portela e Rosa Magalhães marcaram o encontro para buscarem juntas mais um título em 2018. Mais leve após o fim do jejum de 33 anos sem títulos, a Majestade tentará o bicampeonato com um enredo que tem a cara da sua carnavalesca, que volta a escola de Oswaldo Cruz, após quatro décadas, desta vez para assinar pela primeira vez um desfile da maior campeã do Carnaval.

O reencontro de Portela e Rosa se dá em um momento importantíssimo para as duas. Enquanto a escola tenta permanecer forte depois da saída de Paulo Barros e do primeiro Carnaval totalmente planejado sem a presença de Marcos Falcon, ex-presidente da agremiação morto em 2016, a carnavalesca volta a ter grandes responsabilidades depois de três anos assinando desfiles na São Clemente.

Com o enredo "De repente de lá pra cá e dirrepente daqui pra lá", a Portela vai levar para a Sapucaí a história dos judeus que deixaram a Europa durante a Inquisição, se estabeleceram no Nordeste do Brasil e, depois da expulsão dos holandeses, em 1654, foram para a América do Norte. No caso, para Nova York, ainda chamada de Nova Amsterdã. Com um samba mais leve que o do ano passado, a Portela junto da sua carnavalesca tem a responsabilidade de manter o alto nível de desfiles dos últimos anos.

Com sete títulos, Rosa Magalhães terá uma luta pessoal contra Alexandre Louzada. Campeão em seis oportunidades, o carnavalesco da Mocidade pode se igualar a Professora, caso a escola de Padre Miguel, também campeã em 2017, conquiste o bi. No entanto, caso Rosa consiga o título, além de chegar à oitava conquista, ela irá vencer pela quarta escola diferente, retrospecto esse que Louzada já tem. Rosa foi campeã pela Imperatriz, pela Vila Isabel e pelo Império Serrano. Já Louzada venceu pela Beija-Flor, pela Vila Isabela, pela Mangueira e pela própria Mocidade.