Especial #CarnaVAVEL: Sai de Baixo! Unidos da Tijuca e Miguel Falabella. O que esperar?

Terceira escola mais antiga do Carnaval, a Unidos da Tijuca levará para a Sapucaí um enredo para homenagear um mestre das artes: Miguel Falabella. Ator, autor, diretor, apresentador, o homenageado é um artista multimídia. Com mais de 30 anos de carreira, Miguel se consagrou no campo celeste do humor por suas criações repletas de referências aos dilemas da sociedade brasileira.

Além de todos os ofícios que desempenhou ao longo da carreira, Falabella também se envolveu profundamente com o Carnaval carioca. Foi destaque, carnavalesco e dirigente. É desta forma que os foliões tijucanos se preparam para cantar e engrandecer toda essa trajetória na Marquês de Sapucaí em 2018. O conceito do enredo, portanto, amarra-se com a carnavalização da história pessoal e profissional do homenageado em uma visão lúdica, e um tanto quanto realista.

Foto: Yuri da Cunha/Tijuca

Miguel foi carnavalesco do Império da Tijuca de 1993 até 1996. Sua melhor colocação pela escola foi um vice campeonato da Série A, com o enredo "No Sassarico da Colombo". Em 1997, foi carnavalesco da Rocinha no Grupo Especial e ficou em 16º lugar com o enredo "A viagem fantástica do Zé Carioca à Disney".

Foto: Divulgação Rocinha

Com um enredo cultural, criativo e alegre, o carnavalesco Hélcio Paim, disse durante um ensaio da escola que a história vai abordar a trajetória de Falabella, desde a sua infância na Ilha, passando pela TV, pelo teatro e até mesmo pelo Carnaval – Miguel já foi carnavalesco, jurado e desfilou por mais de 20 anos em agremiações. Porém, como o homenageado já realizou muitos trabalhos em sua vida artística, Paim diz que um dos maiores desafios é falar sobre tudo, sem deixar nada escapar.

“Pode faltar espaço no nosso enredo, já que temos muita coisa para falar e tem trabalhos que nem ele lembra que fez”, disse Paim.

A azul e amarela da Zona Norte, ao que parece, irá contar em forma de carnaval a personalidade Miguel Falabella, passando por suas obras mais conhecidas: Sai de Baixo, Toma lá dá cá, e, a mais recente Pé na Cova. Esta, com participação de Mart'nália, uma das compositoras do samba que irá embalar a Unidos da Tijuca na Avenida.

A Unidos da Tijuca será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval.